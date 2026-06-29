Fotbalistul de origine britanică a dezvăluit ce dietă extremă are. Erling Haaland, poreclit un „cyborg al fotbalului”, mănâncă ficat și inimă de vită pe care le cumpără de la un măcelar local, miere, și bea apă filtrată și lapte crud. În plus, primul lucru pe care îl face dimineața este să se expună la soare.

Ce dietă are Erling Haaland

Fotbalistul Norvegiei, care a devenit viral datorită simțului umorului de care a dat dovadă pe teren și pe rețelele sociale, are o dietă pe care unii o consideră extremă. Secretul siluetei sale a fost dezvăluit în cadrul documentarului „Haaland: The Big Decision”, care a fost publicat înaintea partidei de marți cu Senegal.

Atacantul născut în Anglia și crescut în Norvegia iubește carnea. Acesta cumpără organe de vită – inimă și ficat, precum și fripturi (T-bone sunt preferatele lui) provenite de la vaci crescute cu iarbă, în mediu deschis. Haaland, în vârstă de 25 de ani, a mărturisit că nu consumă niciodată fast-food.

„Alți oameni nu mănâncă aceste alimente, dar eu mă concentrez pe îngrijirea corpului meu. Totul ține de consumul unor produse locale și de calitate. Oamenii spun că este nesănătos să mănânci carne, dar de unde provine acea carne? De la McDonald’s? Sau de la vaci crescute local, care pasc pe câmp?”, spune Haaland.

Alimentele consumate îi ajută masa musculară

Potrivit unui fost antrenor care a colaborat cu Haaland, sportivul a reușit prin dieta lui să pună 12 kilograme de masă musculară în 15 luni. El este cel care l-a poreclit pe Erling un „Cyborgoal” – un adevărat „cyborg al fotbalului”.

În cadrul documentarului, atacantul a mărturisit că mănâncă zilnic ficat și inimă de vită, dar și ouă sau pește. Aceste organe de vită sunt bogate în vitamine din complexul B, fier, fosfor, cupru și magneziu. Din când în când, fotbalistul se răsfață cu mâncare indiană.

„Sincer, îmi place foarte mult mâncarea indiană. Îmi plac cotletele de miel și puiul cu unt (butter chicken) – acestea sunt cele două preparate preferate ale mele. Și, bineînțeles, îmi place și naanul cu usturoi”, a declarat Haaland în interviu.

Presa din Marea Britanie descrie dieta lui Haaland drept una „canibalică”. Se pare că dieta adoptată îl face pe fotbalist să consume 6.000 de calorii pe zi, un lucru total atipic pentru alți oameni.

Ce bea des Haaland

Fotbalistul a mărturisit în continuare că bea apă filtrată și lapte crud, obținut tot de la vaci crescute cu iarbă, pe pajiști. Atacantul mai consumă și miere, pe care o mănâncă raw, pentru a se asigura că nu îi strică proprietățile.

În fiecare dimineață, vedeta Norvegiei de la Cupa Mondială 2026 se expune la lumina naturală a soarelui pentru a-și regla ritmul circadian – ceasul biologic care influențează ciclul somn-veghe.

Ce ritual are înainte de culcare

Erling Haaland spune că merge la somn în fiecare zi la ora 22:30 pentru ca mușchii lui să aibă suficient timp pentru a se reface. Cu 3 ore înainte de somn, poartă ochelari care blochează lumina emisă de ecrane, apoi oprește toate dispozitivele electronice din jurul său.

Când se culcă, își lipește gura cu o bandă adezivă specială pentru a se asigura că toată noaptea va respira numai pe nas. De 4-5 ori pe săptămână face băi reci cu gheață, pe care le alternează cu sesiuni de saună umedă. În plus, atacantul și-a instalat în locuința sa din comitatul Cheshire, Anglia, o cameră de crioterapie în valoare de 50.000 de lire sterline și una pentru terapie cu lumină roșie. Din rutina lui nu lipsesc ședințele zilnice de fizioterapie, care reprezintă componente esențiale ale programului de pregătire și recuperare.

Cine este Erling Haaland

Omul momentului de la Campionatul Mondial 2026 este fiul fostului fotbalist Alf-Inge Haaland. Erling s-a născut în Anglia, în timp ce tatăl lui activa pentru echipa Leeds United. La vârsta de 3 ani, părinții lui s-au mutat în Norvegia, unde tânărul a crescut și și-a început cariera în fotbal.

Cel mai de preț lucru pe care l-a învățat de la tatăl lui, care s-a retras în urma unor probleme de sănătate la genunchi, este să aibă mare grijă de corpul lui, deoarece are o singură șansă la a juca fotbal în viață. Motiv pentru care Haaland are o dietă strictă și un stil de viață total atipic. Această ambiție și determinare, precum și alimentația exemplară, l-au ajutat să devină cel mai rapid și cel mai puternic jucător de fotbal de pe planetă, potrivit Sports.

În prezent este sub contract cu Manchester City până pe 30 iunie 2034. Potrivit presei internaționale, în sezonul 2025-2026 va câștiga un salariu de 27.300.000 de lire sterline, ceea ce înseamnă suma de 525.000 de lire sterline pe săptămână + bonusuri. Potrivit Forbes, averea lui se ridică la suma de 100 de milioane de dolari, iar cota lui pe piață în iunie 2026 se ridică la 200 de milioane de euro.

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