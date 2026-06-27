Acasă » Știri » Sport » De ce fotbaliștii poartă „bustiere” la Cupa Mondială și la ce îi ajută

De ce fotbaliștii poartă „bustiere” la Cupa Mondială și la ce îi ajută

De: Irina Maria Daniela 27/06/2026 | 09:30
De ce fotbaliștii poartă „bustiere” la Cupa Mondială și la ce îi ajută
De ce fotbaliștii poartă „bustiere” la Cupa Mondială și la ce îi ajută. Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Bustiera” purtată de fotbaliști ajută la monitorizarea performanței sportive cu ajutorul GPS-ului. Multe cluburi sportive apelează la aceste gadgeturi pentru a obține informații despre evoluția fotbaliștilor din timpul antrenamentelor sau meciurilor. În timpul unei partide, tricoul mijlocașului ceh Pavel Šulc a lăsat la vedere ceea ce fiziologii sportivi numesc „sutiene sportive” și suporterii au rămas muți de uimire.

De ce fotbaliștii poartă „bustiere”

Una dintre cele mai disputate informații de la Cupa Mondială 2026 este cea a „bustierei” pe care mijlocașul ceh Pavel Šulc a etalat-o pe teren. Milioane de suporteri au văzut imaginea live și pe TV, după care au viralizat-o în mediul online.

Piesa vestimentară mulată pe corp nu este un sutien destinat bărbaților, ci o vestă specială pentru monitorizarea performanței sportive prin GPS. Se pare că este utilizată de multe cluburi profesioniste care vor date despre modul în care jucătorii lor evoluează pe teren, fie că este vorba despre un antrenament, un meci amical sau unul normal.

Ce date înregistrează „sutienul sportiv” al fotbaliștilor

Potrivit outsideonline.com, dispozitivul înregistrează date despre viteza maximă, distanța parcursă în sprint, volumul de efort și tiparele de mișcare. În continuare, fiziologul sportiv Susannah Reiner explică ce este „bustiera” văzută la Campionatul Mondial 2026.

„Este mai degrabă o vestă decât un sutien sport, deoarece nu oferă niciun fel de susținere. M-aș aștepta să văd această vestă în aproape orice club de fotbal de elită”, spune Reiner, fondatoarea companiei de cercetare în tehnologie sportivă și sănătate TheoryEx.

Cum funcționează gadgetul sportiv

Susannah Reiner a explicat și cum funcționează propriu-zis această vestă sportivă. Articolul vestimentar are un mic dispozitiv electronic fixat pe partea superioară a spatelui, între omoplați. Rolul „bustierei” este doar de a menține dispozitivul într-o poziție stabilă.

„Este amplasat foarte aproape de centrul de greutate al sportivului. Astfel sunt obținute date foarte precise, fără ca dispozitivul să împiedice mișcarea sau desfășurarea jocului”, explică Reiner.

Ce conține dispozitivul de urmărire

Dispozitivul are mai mulți senzori care lucrează simultan. Cel mai important este GPS-ul, care comunică permanent cu sateliții și stabilește poziția exactă a jucătorului pe teren.

Acesta ar mai avea și alte funcții:

  • un accelerometru care măsoară viteza și schimbările bruște de ritm;
  • un monitor pentru ritmul cardiac;
  • senzori suplimentari care analizează intensitatea efortului și tiparele de mișcare.

Ce informații oferă vesta antrenorilor

Cu acest „sutien sportiv”, antrenorii pot afla date importante despre fiecare jucător în parte și le pot vedea pe o aplicație dedicată. Gadgetul măsoară:

  • distanța totală parcursă;
  • viteza maximă;
  • numărul sprinturilor;
  • încărcarea fizică totală;
  • nivelul de intensitate al efortului;
  • riscul de accidentare;
  • momentul optim pentru revenirea după o leziune.

„Aceste informații sunt foarte utile pentru ca antrenorii să decidă cum folosesc fiecare jucător. De exemplu, cine poate susține mai multe perioade de efort intens pe parcursul celor 90 de minute ale unui meci”, susține Laura McDonald, fiziolog clinician specializat în exerciții fizice.

De ce nu poartă fotbaliștii gadgeturi la mâini?

Potrivit specialiștilor, un ceas de mână care să le monitorizeze activitatea nu ar fi la fel de util. Poziționarea pe partea superioară a spatelui oferă cea mai bună recepție GPS și cele mai precise măsurători.

Producătorul vestei susține că zona pieptului este cel mai potrivit loc pentru sportivii care participă în competiții cu contact fizic. În cadrul unor astfel de partide – fotbal, rugby, etc. – ceasurile sau senzorii de la mână s-ar putea strica sau ar putea cauza răni sportivilor.

Ce cluburi sportive folosesc „bustiera”

Potrivit sursei citate, Real Madrid, echipa națională a Franței sau Chelsea folosesc astfel de sisteme de monitorizare. Scopul este de a urmări în detaliu performanțele sportivilor.

CITEȘTE ȘI:

Neymar a revenit după aproape trei ani! Reacția fanilor Braziliei a spus totul: stadionul a explodat

Mexicanii își fac propriul Mondial în stradă. Prețurile uriașe ale biletelor îi țin departe de stadioane, dar nu și de sărbătoare

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mexicanii își fac propriul Mondial în stradă. Prețurile uriașe ale biletelor îi țin departe de stadioane, dar nu și de sărbătoare
Sport
Mexicanii își fac propriul Mondial în stradă. Prețurile uriașe ale biletelor îi țin departe de stadioane, dar nu…
Neymar a revenit după aproape trei ani! Reacția fanilor Braziliei a spus totul: stadionul a explodat
Sport
Neymar a revenit după aproape trei ani! Reacția fanilor Braziliei a spus totul: stadionul a explodat
Surse: Nicușor Dan este furios după ce s-a întâmplat ieri cu Bolojan
Mediafax
Surse: Nicușor Dan este furios după ce s-a întâmplat ieri cu Bolojan
Val de căldură peste România, zile și nopți tropicale. Unde vor fi înregistrate cele mai ridicate temperaturi. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
Val de căldură peste România, zile și nopți tropicale. Unde vor fi înregistrate...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la...
Românești sau de import? Ce cumpărăm din piață și la ce preț. „E a doua cea mai ieftină din țară. Roșii cu preț, de la Vâlcea în sus”
Adevarul
Românești sau de import? Ce cumpărăm din piață și la ce preț. „E...
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)
Digi24
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu...
Ce noroc pe Messi! Drum liber spre semifinale. Avem Tabloul Cupei Mondiale
Mediafax
Ce noroc pe Messi! Drum liber spre semifinale. Avem Tabloul Cupei Mondiale
Parteneri
Ce s-a ales de Anca Badiu, fosta solistă a trupei Class! Depresia a pus-o la pământ: „Am vrut să recurg la gesturi extreme”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Anca Badiu, fosta solistă a trupei Class! Depresia a pus-o la...
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport.ro
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ea a mama soacră din Italia a lui Mihai Mitoșeru: „Când cuscrele se înțeleg suntem și noi fericiți.” Cum o răsfață pe Camelia Mitoșeru?
Click.ro
Ea a mama soacră din Italia a lui Mihai Mitoșeru: „Când cuscrele se înțeleg suntem...
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la” și „a se consuma înainte de”
Digi 24
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la” și „a...
Două automobile rare au ajuns la inspecție la RAR. Aspectul este de epocă, însă sub capotă ascund o surpriză
Promotor.ro
Două automobile rare au ajuns la inspecție la RAR. Aspectul este de epocă, însă sub...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei...
Panică pe râuri! Un monstru de 2 metri atacă acum oameni?
go4it.ro
Panică pe râuri! Un monstru de 2 metri atacă acum oameni?
Ceva uluitor se întâmplă cu balenele din Marea Mediterană
Descopera.ro
Ceva uluitor se întâmplă cu balenele din Marea Mediterană
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Go4Games
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Val de căldură peste România, zile și nopți tropicale. Unde vor fi înregistrate cele mai ridicate temperaturi. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
Val de căldură peste România, zile și nopți tropicale. Unde vor fi înregistrate cele mai...
Tags:
ULTIMA ORĂ
David Popovici a făcut istorie la Roma și a lansat provocarea: „Ne vedem la 100 de metri!”
David Popovici a făcut istorie la Roma și a lansat provocarea: „Ne vedem la 100 de metri!”
Adriana Bahmuțeanu, declarații la un an de la moartea lui Silviu Prigoană. De ce nu a lăsat fostul ...
Adriana Bahmuțeanu, declarații la un an de la moartea lui Silviu Prigoană. De ce nu a lăsat fostul afacerist testament
Oana Roman, scandal în trafic. S-a luat la ceartă cu polițiștii: „Au urlat la mine”
Oana Roman, scandal în trafic. S-a luat la ceartă cu polițiștii: „Au urlat la mine”
Cum i-a răspuns Ileana Sterp unei fane care i-a spus că este însărcinată: ”Doar m-am îngrășat”
Cum i-a răspuns Ileana Sterp unei fane care i-a spus că este însărcinată: ”Doar m-am îngrășat”
Andreea Popescu și Rareș Cojoc, din nou împreună. Imaginea emoționantă de la serbarea băiețelului ...
Andreea Popescu și Rareș Cojoc, din nou împreună. Imaginea emoționantă de la serbarea băiețelului lor
O tânără de 19 ani a dispărut fără urmă! S-a dus la o petrecere și nimeni nu a mai văzut-o
O tânără de 19 ani a dispărut fără urmă! S-a dus la o petrecere și nimeni nu a mai văzut-o
Vezi toate știrile