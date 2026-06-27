„Bustiera” purtată de fotbaliști ajută la monitorizarea performanței sportive cu ajutorul GPS-ului. Multe cluburi sportive apelează la aceste gadgeturi pentru a obține informații despre evoluția fotbaliștilor din timpul antrenamentelor sau meciurilor. În timpul unei partide, tricoul mijlocașului ceh Pavel Šulc a lăsat la vedere ceea ce fiziologii sportivi numesc „sutiene sportive” și suporterii au rămas muți de uimire.

De ce fotbaliștii poartă „bustiere”

Una dintre cele mai disputate informații de la Cupa Mondială 2026 este cea a „bustierei” pe care mijlocașul ceh Pavel Šulc a etalat-o pe teren. Milioane de suporteri au văzut imaginea live și pe TV, după care au viralizat-o în mediul online.

Piesa vestimentară mulată pe corp nu este un sutien destinat bărbaților, ci o vestă specială pentru monitorizarea performanței sportive prin GPS. Se pare că este utilizată de multe cluburi profesioniste care vor date despre modul în care jucătorii lor evoluează pe teren, fie că este vorba despre un antrenament, un meci amical sau unul normal.

Ce date înregistrează „sutienul sportiv” al fotbaliștilor

Potrivit outsideonline.com, dispozitivul înregistrează date despre viteza maximă, distanța parcursă în sprint, volumul de efort și tiparele de mișcare. În continuare, fiziologul sportiv Susannah Reiner explică ce este „bustiera” văzută la Campionatul Mondial 2026.

„Este mai degrabă o vestă decât un sutien sport, deoarece nu oferă niciun fel de susținere. M-aș aștepta să văd această vestă în aproape orice club de fotbal de elită”, spune Reiner, fondatoarea companiei de cercetare în tehnologie sportivă și sănătate TheoryEx.

Cum funcționează gadgetul sportiv

Susannah Reiner a explicat și cum funcționează propriu-zis această vestă sportivă. Articolul vestimentar are un mic dispozitiv electronic fixat pe partea superioară a spatelui, între omoplați. Rolul „bustierei” este doar de a menține dispozitivul într-o poziție stabilă.

„Este amplasat foarte aproape de centrul de greutate al sportivului. Astfel sunt obținute date foarte precise, fără ca dispozitivul să împiedice mișcarea sau desfășurarea jocului”, explică Reiner.

Ce conține dispozitivul de urmărire

Dispozitivul are mai mulți senzori care lucrează simultan. Cel mai important este GPS-ul, care comunică permanent cu sateliții și stabilește poziția exactă a jucătorului pe teren.

Acesta ar mai avea și alte funcții:

un accelerometru care măsoară viteza și schimbările bruște de ritm;

un monitor pentru ritmul cardiac;

senzori suplimentari care analizează intensitatea efortului și tiparele de mișcare.

Ce informații oferă vesta antrenorilor

Cu acest „sutien sportiv”, antrenorii pot afla date importante despre fiecare jucător în parte și le pot vedea pe o aplicație dedicată. Gadgetul măsoară:

distanța totală parcursă;

viteza maximă;

numărul sprinturilor;

încărcarea fizică totală;

nivelul de intensitate al efortului;

riscul de accidentare;

momentul optim pentru revenirea după o leziune.

„Aceste informații sunt foarte utile pentru ca antrenorii să decidă cum folosesc fiecare jucător. De exemplu, cine poate susține mai multe perioade de efort intens pe parcursul celor 90 de minute ale unui meci”, susține Laura McDonald, fiziolog clinician specializat în exerciții fizice.

De ce nu poartă fotbaliștii gadgeturi la mâini?

Potrivit specialiștilor, un ceas de mână care să le monitorizeze activitatea nu ar fi la fel de util. Poziționarea pe partea superioară a spatelui oferă cea mai bună recepție GPS și cele mai precise măsurători.

Producătorul vestei susține că zona pieptului este cel mai potrivit loc pentru sportivii care participă în competiții cu contact fizic. În cadrul unor astfel de partide – fotbal, rugby, etc. – ceasurile sau senzorii de la mână s-ar putea strica sau ar putea cauza răni sportivilor.

Ce cluburi sportive folosesc „bustiera”

Potrivit sursei citate, Real Madrid, echipa națională a Franței sau Chelsea folosesc astfel de sisteme de monitorizare. Scopul este de a urmări în detaliu performanțele sportivilor.

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