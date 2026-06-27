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Mexicanii își fac propriul Mondial în stradă. Prețurile uriașe ale biletelor îi țin departe de stadioane, dar nu și de sărbătoare

De: Diana Cernea 27/06/2026 | 07:10
Mexicanii își fac propriul Mondial în stradă. Prețurile uriașe ale biletelor îi țin departe de stadioane, dar nu și de sărbătoare
Mexicanii săraci au mondialul lor, sursa-colaj CANCAN.ROI
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Campionatul Mondial din 2026 a adus o atmosferă electrizantă în Mexic, însă pentru mulți suporteri accesul pe stadioane a devenit imposibil din cauza prețurilor exorbitante ale biletelor. În loc să renunțe la bucuria fotbalului, mii de mexicani au transformat străzile, piețele și cartierele în adevărate arene în aer liber, organizând propriile petreceri și zone de vizionare pentru a susține naționala.

Mexicanii își fac propriul Mondial în stradă

Strigătul devenit simbol al fotbalului mexican răsună zilele acestea în piețe, pe străzi și în cartierele populare ale Ciudad de Mexico.

În fața televizoarelor instalate pe mese din plastic, printre tarabe și piețe aglomerate, mii de suporteri urmăresc meciurile naționalei Mexicului la Cupa Mondială organizată chiar de țara lor, alături de Statele Unite și Canada.

De la ecranele amplasate în piețe publice și sub pasaje rutiere până la cele instalate lângă standuri de tacos, mexicanii urmăresc fiecare fază și sărbătoresc fiecare victorie. Pentru mulți dintre ei, experiența din stradă a devenit alternativa la stadioanele pe care nu și le permit.

„Sincer, nimic nu se compară cu mersul pe stadion, dar prefer să fiu aici, în stradă. Pentru mine este ca și cum aș urmări meciul din propria sufragerie”, spune Esmeralda Serrato, care a urmărit meciul împreună cu zeci de vecini. Simt sângele cum îmi curge prin vene când spun: «Acesta este Campionatul Mondial».”

Prețurile biletelor au stârnit controverse

Atmosfera creată de Cupa Mondială este impresionantă în orașele gazdă precum Ciudad de Mexico, Guadalajara și Monterrey, unde sute de mii de oameni s-au adunat pentru a sărbători cele două victorii consecutive ale naționalei Mexicului.

În spatele entuziasmului se află însă și o nemulțumire tot mai mare legată de costul biletelor. FIFA a fost criticată la nivel mondial după ce prețurile au crescut semnificativ. În Mexic, unde salariul mediu lunar este de aproximativ 433 de dolari, mulți suporteri consideră că au fost excluși de la propria competiție.

La începutul anului, biletele au fost puse în vânzare la prețuri cuprinse între 140 și 8.680 de dolari. Între timp, costurile au explodat, unele bilete pentru finală ajungând la aproximativ 32.970 de dolari.

„Este o petrecere la care nu am fost invitați”

Diego Merla, coordonator pentru justiție fiscală în cadrul Oxfam Mexic, consideră că diferența dintre cei care își permit să participe și cei care nu pot face acest lucru este resimțită puternic într-o țară în care fotbalul este considerat un sport al tuturor.

„Este o petrecere la care nu am fost invitați”, spune acesta.

Potrivit lui Merla, modelul economic al competiției urmărește maximizarea veniturilor, chiar dacă acest lucru înseamnă excluderea unei părți importante a fanilor.

„Campionatul Mondial este construit în jurul logicii de a extrage cât mai multă valoare posibilă. Este vorba despre a obține cât mai mulți bani de la cei care sunt dispuși și capabili să plătească. Iar asta ajunge să excludă foarte mulți oameni”, a explicat el.

Cartierele își organizează propriile zone de vizionare

În cartierul Tepito din Ciudad de Mexico, cunoscut pentru piețele sale aglomerate și pentru identitatea sa puternică, locuitorii au găsit propria soluție. Guillermo Ramírez, în vârstă de 49 de ani, a instalat un televizor și boxe în fața casei sale înaintea meciului dintre Mexic și Coreea de Sud.

Îmbrăcat într-un tricou verde-alb al naționalei, acesta și-a amintit cum urmărea Cupa Mondială din 1986 la televizoarele scoase în stradă de vecini.

„Sunt foarte mulți dintre noi care pur și simplu nu își permit să meargă pe stadion. Tepito este un cartier al fotbalului, iar când este meci, toată lumea scoate televizoarele afară pentru a urmări partida, mai ales acum, în timpul Campionatului Mondial.”, spune Ramírez.

În jurul ecranului său se adună vecini purtând măști de lucha libre în culorile Mexicului, familii cu copii și suporteri care sărbătoresc fiecare fază importantă.

Mii de oameni au invadat străzile după victorii

După succesele naționalei, sărbătoarea se mută în întreaga capitală.

Zeci de mii de oameni ies pe străzi și se îndreaptă către celebrul monument Angel de la Independencia, locul tradițional al marilor celebrări sportive.

Scene similare au fost văzute și în Monterrey sau Guadalajara, unde fan zonele amenajate pentru suporteri au devenit neîncăpătoare.

Președinta Mexicului critică prețurile

Nemulțumirea legată de costurile biletelor a ajuns până la cel mai înalt nivel al statului. Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a criticat public prețurile și a declarat că FIFA ar trebui să reflecteze asupra deciziilor luate.

„Fotbalul trebuie să însemne altceva”, a spus aceasta.

Totodată, Sheinbaum i-a încurajat pe suporteri să participe la evenimentele gratuite organizate de autoritățile locale și de FIFA în Ciudad de Mexico, Guadalajara și Monterrey. În capitală au fost amenajate aproape 20 de astfel de zone publice de vizionare, inclusiv în cartiere cu venituri reduse.

O atmosferă mai autentică decât cea oficială

Pentru mulți mexicani, petrecerile improvizate în cartiere au ajuns să reprezinte adevăratul spirit al Cupei Mondiale. La una dintre zonele de vizionare organizate în Ciudad de Mexico, Armando Soriano a venit împreună cu soția și cei doi copii pentru a urmări meciul.

În jurul lor, localnicii veneau cu motocicletele, iar comercianții vindeau bere, tequila și gustări direct din cărucioare mobile. Pentru Soriano, atmosfera era mai autentică decât cea de la evenimentele oficiale FIFA.

„Vreau ca familia mea să fie cuprinsă de acest spirit, să simtă mai presus de toate ce înseamnă să fii mexican și să trăiască tradițiile pe care oamenii de aici le respiră zi de zi”, a spus acesta.

În timp ce stadioanele găzduiesc meciurile, adevărata sărbătoare a Cupei Mondiale pare să se desfășoare pe străzile Mexicului, acolo unde pasiunea pentru fotbal rămâne accesibilă tuturor.

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