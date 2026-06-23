Acasă » Știri » Meciul Franța-Irak din cadrul Cupei Mondiale a fost amânat. O furtună severă a făcut ravagii pe teren

Meciul Franța-Irak din cadrul Cupei Mondiale a fost amânat. O furtună severă a făcut ravagii pe teren

De: Denisa Crăciun 23/06/2026 | 09:49
Meciul Franța-Irak din cadrul Cupei Mondiale a fost amânat. O furtună severă a făcut ravagii pe teren
Franța-Irak a fost amânat din cauza vremii
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cupa Mondială este una dintre cele mai importante competiții sportive. Mii de oameni merg să vadă meciurile, însă pentru prima dată au fost nevoiți să părăsească de urgență stadionul. Seara trecută, luni, 22 iunie, suporterii au fost evacuați din cauza vremii extreme. Meciul Franța-Irak a fost amânat.

Un fenomen neașteptat a avut loc în Philadelphia, Pennsylvania, acolo unde trebuia să se dispute meciul Franța-Irak. Mii de oameni au fost evacuați de urgență de pe stadion din cauza vremii extreme. O furtună severă a făcut ravagii, iar organizatorii au decis că nu se poate juca în acest mod, astfel că au amânat partida. Este prima dată când se întâmplă un astfel de incident.

Meciul Franța-Irak a fost amânat

Disputa a început fără probleme, însă după ce s-au oferit trei minute de prelungiri în prima repriză a meciului, fotbaliștii au intrat în pauza dintre reprize. În acele momente s-a dezlănțuit ploaia puternică, iar la finalul celor 15 minute de pauză, organizatorii și arbitrii au decis să suspende meciul Franța-Irak.

Conform regulamentului, jucătorii trebuie să aștepte pe marginea terenului până când furtuna se oprește, astfel încât condițiile de joc să fie favorabile. Între timp, mii de suporteri au plecat fără să se gândească, în timp ce unii care aveau asupra lor pelerine de ploaie au rămas să îi susțină pe fotbaliști. După minute bune, jucătorii au putut să revină pe teren pentru a juca cea de-a doua repriză. Meciul a continuat, iar finalul a fost ideal pentru francezi, cu un scor de 3 la 0. Marcatorii pentru echipa Franței au fost Kylian Mbappe și Ousmane Dembele.

Ce meciuri urmează

Campionatul Mondial continuă până pe data de 19 iulie, atunci când este programată finala. Până atunci mai sunt meciuri importante de disputat. De exemplu, marți, 23 iunie, Cristiano Ronaldo revine în teren. Meciurile următoare sunt:

-Portugalia – Uzbekistan, ora 20:00
-Anglia – Ghana, ora 23:00
-Panama – Croația, ora 02:00
-Columbia – RD Congo, ora 05:00.

Toate meciurile se pot vedea pe Antena 1 sau Antena Play. De asemenea, Cupa Mondială 2026 este una specială și asta pentru că 48 de echipe se luptă pentru titlul cel mare. În total se joacă nici mai mult, nici mai puțin de 104 meciuri.

VEZI ȘI: A murit înainte să-și împlinească visul vieții. Omagiu emoționant pregătit pentru fanul Scoției decedat la Cupa Mondială 2026

Cupa Mondială își lasă umbra peste glob. Fotbalul intră în spectacolul care domină vara

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Întrebarea la care nu ar trebui să răspunzi când te trage poliția pe dreapta. Mulți șoferi cad în capcană
Știri
Întrebarea la care nu ar trebui să răspunzi când te trage poliția pe dreapta. Mulți șoferi cad în…
Sfârșit tragic pentru o româncă plecată la muncă în Germania! Femeia ar fi fost omorâtă de un alt român
Știri
Sfârșit tragic pentru o româncă plecată la muncă în Germania! Femeia ar fi fost omorâtă de un alt…
Valuri de căldură mai lungi decât în deceniile trecute. AVERTISMENTUL experților
Mediafax
Valuri de căldură mai lungi decât în deceniile trecute. AVERTISMENTUL experților
Scandal la Poliția Rutieră București după ce un agent și-a uitat șpaga în mașina de serviciu
Gandul.ro
Scandal la Poliția Rutieră București după ce un agent și-a uitat șpaga în...
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția...
Cum arată mușcătura de ploșniță și ce poți face dacă găsești insecta în casă. Semnele care nu trebuie ignorate
Adevarul
Cum arată mușcătura de ploșniță și ce poți face dacă găsești insecta în...
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea: „Nu-mi vine să cred”
Digi24
Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul Veștea:...
Fenomen astronomic RAR, vizibil cu ochiul liber. NU se va mai repeta până în 2034
Mediafax
Fenomen astronomic RAR, vizibil cu ochiul liber. NU se va mai repeta până...
Parteneri
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au rămas muți când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au...
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport.ro
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Rică Răducanu a dat startul sezonului estival! Cât costă micii, ciorba de perișoare și hamsiile la localul lui din Neptun: „Sunt mai mulți angajați decât turiști”
Click.ro
Rică Răducanu a dat startul sezonului estival! Cât costă micii, ciorba de perișoare și hamsiile...
Presa internațională: Criza politică se adâncește în România. „Urmează turbulențe și instabilitate”
Digi 24
Presa internațională: Criza politică se adâncește în România. „Urmează turbulențe și instabilitate”
Șofer de 85 de ani, prins cu 177 km/h în timp ce făcea „o liniuță”. Explicația: Era doar o plimbare cu un Nissan 350Z
Promotor.ro
Șofer de 85 de ani, prins cu 177 km/h în timp ce făcea „o liniuță”....
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Creatură „dincolo de imaginație”, descoperită în chihlimbar
go4it.ro
Creatură „dincolo de imaginație”, descoperită în chihlimbar
Care este cel mai periculos animal din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai periculos animal din lume?
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Scandal la Poliția Rutieră București după ce un agent și-a uitat șpaga în mașina de serviciu
Gandul.ro
Scandal la Poliția Rutieră București după ce un agent și-a uitat șpaga în mașina de...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Check in | Experiența mea la fabrica-muzeu de covoare din Erevan. Ce am văzut și mi-a plăcut
Check in | Experiența mea la fabrica-muzeu de covoare din Erevan. Ce am văzut și mi-a plăcut
Întrebarea la care nu ar trebui să răspunzi când te trage poliția pe dreapta. Mulți șoferi cad ...
Întrebarea la care nu ar trebui să răspunzi când te trage poliția pe dreapta. Mulți șoferi cad în capcană
Sfârșit tragic pentru o româncă plecată la muncă în Germania! Femeia ar fi fost omorâtă de un ...
Sfârșit tragic pentru o româncă plecată la muncă în Germania! Femeia ar fi fost omorâtă de un alt român
Momentul în care Anca Țurcașiu nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Anunțul făcut despre fiul său
Momentul în care Anca Țurcașiu nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. Anunțul făcut despre fiul său
Frații Cămătaru au fost acuzați de tâlhărirea unui cetățean străin. Cine este femeia care le-a ...
Frații Cămătaru au fost acuzați de tâlhărirea unui cetățean străin. Cine este femeia care le-a creat probleme celor doi interlopi
Iuliana Beregoi a picat examenul de Bacalaureat? Gurile rele spun că ar fi luat 3 la Matematică. Cum ...
Iuliana Beregoi a picat examenul de Bacalaureat? Gurile rele spun că ar fi luat 3 la Matematică. Cum se apără cântăreața
Vezi toate știrile