Meciul Franța-Irak din cadrul Cupei Mondiale a fost amânat. O furtună severă a făcut ravagii pe teren

Cupa Mondială este una dintre cele mai importante competiții sportive. Mii de oameni merg să vadă meciurile, însă pentru prima dată au fost nevoiți să părăsească de urgență stadionul. Seara trecută, luni, 22 iunie, suporterii au fost evacuați din cauza vremii extreme. Meciul Franța-Irak a fost amânat.

Un fenomen neașteptat a avut loc în Philadelphia, Pennsylvania, acolo unde trebuia să se dispute meciul Franța-Irak. Mii de oameni au fost evacuați de urgență de pe stadion din cauza vremii extreme. O furtună severă a făcut ravagii, iar organizatorii au decis că nu se poate juca în acest mod, astfel că au amânat partida. Este prima dată când se întâmplă un astfel de incident.

Meciul Franța-Irak a fost amânat

Disputa a început fără probleme, însă după ce s-au oferit trei minute de prelungiri în prima repriză a meciului, fotbaliștii au intrat în pauza dintre reprize. În acele momente s-a dezlănțuit ploaia puternică, iar la finalul celor 15 minute de pauză, organizatorii și arbitrii au decis să suspende meciul Franța-Irak.

Conform regulamentului, jucătorii trebuie să aștepte pe marginea terenului până când furtuna se oprește, astfel încât condițiile de joc să fie favorabile. Între timp, mii de suporteri au plecat fără să se gândească, în timp ce unii care aveau asupra lor pelerine de ploaie au rămas să îi susțină pe fotbaliști. După minute bune, jucătorii au putut să revină pe teren pentru a juca cea de-a doua repriză. Meciul a continuat, iar finalul a fost ideal pentru francezi, cu un scor de 3 la 0. Marcatorii pentru echipa Franței au fost Kylian Mbappe și Ousmane Dembele.

Ce meciuri urmează

Campionatul Mondial continuă până pe data de 19 iulie, atunci când este programată finala. Până atunci mai sunt meciuri importante de disputat. De exemplu, marți, 23 iunie, Cristiano Ronaldo revine în teren. Meciurile următoare sunt:

-Portugalia – Uzbekistan, ora 20:00

-Anglia – Ghana, ora 23:00

-Panama – Croația, ora 02:00

-Columbia – RD Congo, ora 05:00.

Toate meciurile se pot vedea pe Antena 1 sau Antena Play. De asemenea, Cupa Mondială 2026 este una specială și asta pentru că 48 de echipe se luptă pentru titlul cel mare. În total se joacă nici mai mult, nici mai puțin de 104 meciuri.

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