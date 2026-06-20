A murit înainte să-și împlinească visul vieții. Omagiu emoționant pregătit pentru fanul Scoției decedat la Cupa Mondială 2026

Donny Strathie, un suporter scoțian în vârstă de 76 de ani, a murit la Boston înainte de a putea asista la meciul dintre Scoția și Maroc de la Cupa Mondială 2026. După zeci de ani în care și-a urmat echipa favorită prin Europa, acesta ajunsese în Statele Unite pentru a-și îndeplini marele vis: să vadă Scoția jucând la un Campionat Mondial. Familia, prietenii și membrii galeriei Tartan Army pregătesc acum un omagiu special în memoria sa.

A călătorit în SUA pentru visul unei vieți

Donny Strathie, originar din Grangemouth și membru de lungă durată al galeriei scoțiene Tartan Army, a ajuns în Statele Unite împreună cu prieteni și membri ai familiei pentru a urmări naționala Scoției la primul său Campionat Mondial după 28 de ani.

Bărbatul de 76 de ani a avut bucuria de a vedea victoria istorică a Scoției cu 1-0 în fața statului Haiti, însă nu a mai apucat să fie prezent la meciul cu Maroc din Grupa C, programat vineri pe Boston Stadium.

Donny s-a prăbușit duminică, 14 iunie, la hotelul Boston Norwood Hampton Inn și a murit înainte de a-și îndeplini visul pentru care a așteptat zeci de ani.

„Cel mai mult își dorea să îi vadă la Cupa Mondială. De când Scoția s-a calificat în noiembrie, nu a mai vorbit despre altceva. Le spunea tuturor că acesta este visul lui de o viață. Credea că este ultima lui șansă. Avea 76 de ani și nu știi niciodată când se va mai califica Scoția la următoarea Cupă Mondială.”, a declarat Lynne Connell, prietenă apropiată a familiei.

Fotbalul și Scoția au fost pasiunea vieții sale

După moartea soției sale, în urmă cu câțiva ani, participarea la Cupa Mondială a devenit unul dintre cele mai importante obiective ale lui Donny.

În urma sa rămân cele două fiice, Cheryl și Denise, precum și nepoții Arrain și Ryan.

„A fost un om extraordinar de dedicat familiei și își iubea fotbalul. Era un fan uriaș al Scoției și al echipei Falkirk. A urmărit naționala prin toată lumea timp de 30 sau 40 de ani, inclusiv în Franța, Norvegia, Olanda, Lituania și Malta. Dar nu îi văzuse niciodată jucând în America, așa că această călătorie era foarte importantă pentru el.”, a declarat Lynne Connell, prietenă apropiată a familiei.

Potrivit apropiaților, fotbalul și Donny erau inseparabili.

„Voia doar să fie acolo, să îi vadă cu ochii lui și era încântat că Scoția reușise să se califice. Să aibă șansa să îi vadă pe cea mai mare scenă și să îi încurajeze pe băieții în albastru era tot ce își dorea.”

Prietenie de o viață și mii de kilometri parcurși împreună

Donny a fost cel mai bun prieten al lui Stewart Easton, alături de care a urmărit Scoția și Falkirk timp de decenii.

Cei doi au călătorit împreună în Anglia, Norvegia, Olanda, Franța, Portugalia, Malta și Lituania pentru a susține echipa națională.

De această dată, Stewart nu a putut merge în Statele Unite după ce a suferit recent un infarct.

„I-am spus însă să meargă și să se bucure de experiență”, a povestit acesta.

Emoționat, prietenul său a adăugat:

„Era foarte sociabil, mereu vesel și probabil cea mai generoasă și săritoare persoană pe care am cunoscut-o. De când am început să mergem la meciurile din deplasare, am călătorit întotdeauna împreună. Aceasta este prima dată când a plecat fără mine. Și sunt devastat.”

Minutul 76 va fi al lui Donny

Familia și membrii Tartan Army au lansat o campanie prin care le cer fanilor prezenți la meciul Scoția, Maroc să îi aducă un omagiu lui Donny Strathie.

Suporterii sunt invitați să aplaude în minutul 76 al partidei, vârsta pe care acesta o avea în momentul decesului.

„Ne-am întrebat ce am putea face pentru a-l aduce pe Donny la meci. Așa ne-a venit ideea campaniei din minutul 76, să îl aducem acolo, măcar în spirit”, a explicat Lynne.

Mesajul publicat de Tartan Army pe rețelele sociale a emoționat mii de suporteri:

„Am aflat vestea tristă că Donny Strathie a murit la Boston duminică. Avea bilet la meciul cu Maroc, dar nu a mai apucat să își îndeplinească visul de a vedea Scoția la Cupa Mondială. Ar însemna enorm pentru familia lui dacă am putea organiza un minut de aplauze în minutul 76 al partidei cu Maroc.”

Mesajul selecționerului Steve Clarke

Înaintea meciului cu Maroc, selecționerul Scoției, Steve Clarke, a transmis un mesaj emoționant pentru familia lui Donny.

„Printre toate veștile bune pe care Scoția le are la această Cupă Mondială, aceasta este, evident, una foarte tristă. Este trist pentru familia lui, pentru fiicele și nepoții săi. Cred că ambiția lui Donny era să mai vadă o dată Scoția la o Cupă Mondială. Din fericire, a reușit să facă asta înainte să se stingă, dar gândurile și condoleanțele mele se îndreaptă către familia sa.”

Un ultim omagiu în fața hotelului unde a murit

Pe lângă momentul special pregătit în timpul partidei cu Maroc, familia lui Donny intenționează să organizeze și un omagiu în fața hotelului din Boston unde acesta și-a pierdut viața.

Vineri dimineață, un cimpoier va interpreta celebra melodie „Flower of Scotland”, una dintre cele mai cunoscute piese patriotice scoțiene.

Pentru cei care l-au cunoscut, Donny va rămâne imaginea perfectă a unui suporter devotat.

„Era un om atât de prietenos. Donny era unul dintre acele personaje autentice ale Tartan Army. Era un om al oamenilor, avea mereu o poveste de spus, de obicei una foarte amuzantă. Era, înainte de toate, un adevărat familist.” , spune Lynne.

„A murit făcând ceea ce visa”

În ciuda durerii, familia găsește alinare în faptul că Donny și-a petrecut ultimele zile trăind experiența pe care și-o dorise toată viața.

„Înseamnă enorm. Familia simte că este cel mai apropiat lucru de a fi prezent la meci. Este ca și cum încă ar face parte din acea experiență și și-ar trăi visul prin ceilalți. Familia este, evident, devastată și profund îndurerată, dar găsește o oarecare alinare în faptul că a plecat dintre noi în timp ce își urma visul.” , a spus Lynne despre omagiul pregătit de suporteri.

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