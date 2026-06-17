Veste dureroasă pentru FCSB. Tatăl lui Florin Cernat a murit

Lumea fotbalului românesc a fost marcată de un moment dificil pentru Florin Cernat, actualul director sportiv al FCSB. Fostul internațional român traversează o perioadă de profundă tristețe după pierderea tatălui său, veste care a devenit cunoscută în cursul nopții prin intermediul unei postări publicate pe rețelele sociale.

În prezent, Florin Cernat ocupă funcția de director sportiv la FCSB, poziție pe care a preluat-o în anul 2025. Numirea sa la clubul bucureștean a venit după o colaborare îndelungată cu FC Voluntari, formație alături de care și-a încheiat activitatea de jucător și unde a continuat ulterior să activeze în structura administrativă.

Tatăl lui Florin Cernat a decedat!

Mesajul transmis de oficialul campioanei a generat numeroase reacții din partea celor care îl cunosc, dar și din partea oamenilor implicați în fenomenul fotbalistic. În scurt timp, pagina sa a fost inundată de mesaje de susținere și gânduri de compasiune venite din partea apropiaților, foștilor colegi, colaboratorilor și suporterilor.

„Există despărţiri pentru care nu te pregăteşte nimeni… Drum lin către cer, tată! Dumnezeu să te odihnească în pace”, a transmis Florin Cernat.

De-a lungul carierei, Cernat s-a remarcat drept unul dintre cei mai tehnici mijlocași români ai generației sale. Acesta a evoluat pentru mai multe cluburi importante din țară și din străinătate, reușind să își construiască un parcurs apreciat atât la nivel intern, cât și internațional. Experiențele acumulate în campionate diferite și prezențele în tricoul echipei naționale l-au transformat într-un nume respectat în fotbalul românesc.

Vestea tristă a venit într-o perioadă în care oficialul FCSB era implicat activ în pregătirea strategiei sportive a clubului pentru noul sezon. Cu toate acestea, în astfel de momente, activitatea profesională trece inevitabil în plan secund, prioritatea fiind familia și cei apropiați.

Florin Cernat rămâne una dintre figurile cunoscute ale fotbalului românesc, atât prin realizările sale de pe teren, cât și prin activitatea desfășurată după retragere.

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