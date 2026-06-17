Drama neștiută a lui Lucian Isar, fostul concurent de la Românii au talent care a murit la doar 44 de ani: „A făcut o depresie puternică din cauza asta”

În urmă cu puțin timp s-a stins din viață unul dintre artiștii care au adus un zâmbet pe scena mai multor emisiuni de la noi. Cu un stil complet nonconformist și extrem de teatral, el a intrat în atenția publicului prin momentele sale excentrice, reacțiile spontane și interacțiunile savuroase cu juriul diverselor emisiuni la care a participat. De la schimbul de replici cu Mihai Petre, la reacția incredibilă a lui Cheloo, bărbatul nu a lăsat niciodată indiferent pe nimeni. Este vorba despre Lucian Isar, concurentul care a interpretat-o pe scenă pe Lucica Dansatoarea. Ce dramă se ascundea în spatele jovialității sale, dar și cum au fost ultimele clipe din viața lui, aflați în rândurile următoare. CANCAN.RO a stat de vorbă cu un apropiat de-ai lui și a aflat totul.

Lucian Isar s-a făcut remarcat în urmă cu 12 ani la Românii au talent după ce numărul său a stârnit numeroase reacții controversate. Ulterior, acesta a făcut turul multor dintre emisiunile de diverstisment de la noi, de la X-factor, la iUmor, și nu a lăsat niciodată indiferent pe nimeni. Unii l-au apreciat, alții au râs, iar mulți l-au blamat, însă foarte puțini sunt cei care știu drama care se ascundea în spatele personajului „Lucica Dansatoarea”. A fost abandonat de familie, a trecut printr-o depresie severă și se confurnta cu o boală autoimună. Iată ce s-a întâmplat în ultimele clipe din viața lui.

A murit unul dintre cei mai contriversați concurenți iUmor, X-factor și Românii au talent

Marius Baldovin, interpretul de muzică populară care l-a cunoscut mai îndeaproape pe Lucian Isar, a povestit ceea ce s-a întâmplat în ultimele clipe din viață. Se pare că bărbatul se confrunta cu probleme de sănătate, iar în urmă cu o zi a făcut un stop-cardiorespirator.

„A murit ieri la ora 12.00. A făcut un stop cardio-respirator și nu s-a mai putut face nimic pentru el. Avea probleme de sănătate, se confrunta cu o boală autoimună. Era internat de o săptămână și ceva în spital, se confrunta cu o boală autoimună. A făcut infarct. El de trei luni se confrunta cu probleme de sănătate mai severe, dar nu aș vrea să dau prea multe detalii, dar știu că nu era bine”, a povestit Marius Baldovin.

Lucian Isar nu a dus nici pe departe o viață ușoară, dimpotrivă. Acesta a fost abandonat de mic de părinți și lăsat la un ofelinat, iar traiul său a fost marcat de lipsuri și multă singurătate. La un moment dat, acum câțiva ani, a încercat să reia legătura cu părinții, însă, aceștia nu și-ar fi dorit să ia legătura cu el din cauza orientării sale.

„Lucian stătea la un cămin cultural, la Ansamblul Doina Oltului, știți că el a fost abandonat de părinți de când era mic. Deși îi cunoștea pe părinți, dar nu ținea legătura cu părinții lui. El a fost abandonat când era mic la Slatina, acum câțiva ani i-a cunoscut, dar nu l-au apreciat. A stat un an la ei în Caracal, dar nu au avut treabă. Acum trei ani știu că i-a căutat pe părinții lui, dar nu s-a creat acea legătură. Are familie, nu are copil, așa cum s-a scris, el nu avea copil sub nicio formă. Avea un frate, dar nu vorbea cu el pentru că îl renegase din cauza orientării. Mama nu vorbea cu el, nici tatăl, nu țineau legătura cu el din cauza orientării”, a spus Baldovin pentru CANCAN.RO.

„A făcut depresie pentru că nu a ajuns în semifinală”

Marius Baldovin ne-a dezvăluit că mâine va avea loc înmormântarea, însă, cântărețul crede că părinții lui Lucian Isar nu vor lua parte la evenimentul nefericit. Cei de la căminul cultural Ansamblul Doina Oltului se vor ocupa de toate cele necesare înmormântării.

„Mâine va fi înmormântarea, dar sunt sigur că nu vor veni părinții lui. Părinții lui l-au renegat, nu au vrut să audă de el. Cei de la Ansamblul artistic Doina Oltului se vor ocupa de înmormântare. El se ocupa de 15 ani cu căratul boxelor, mergea cu ei la concerte ca să îi ajute pentru că și el stătea acolo gratis”, a mai dezvăluit el.

Cântărețul ne-a declarat că artistul era mereu sufletul petrecerii , iar „Lucica Dasatoarea” ieșea de multe ori la suprafață în diferite contexte. Dar, cu toate că îi făcea pe toti să râdă, Lucian se confurnta cu depresia din cauza respingerii pe care suferit-o de-a lungul timpului.

„El era foarte jovial, vesel, era sufletul petrecerii, cu toate că în sufletul lui era taifun. Costinel Alexandrescu, directorul de dinainte de la Doina Oltului, care a și decedat între timp, a avut grijă mare de el. A fost îngerul lui păzitor

Acum trei ani l-au filmat cei de la iUmor, a fost acolo la emisiune, a trecut de etapa respectivă și a crezut că își va reveni. A crezut că va ajunge în semifinală și nu l-au dus și a făcut o depresie puternică din cauza asta. Poate că voia să mai atingă momentul de glorie de la Românii au talent, dar, nu a fost cazul. L-am dus la spital, la Alexandru Obregia că era foarte depresiv”, a mai declarat Marius Baldovin pentru CANCAN.RO .

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