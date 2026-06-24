Mondialul 2026 bate record după record la goluri. Mingea oficială și Lionel Messi se află printre explicațiile fenomenului

Campionatul Mondial din 2026 oferă unul dintre cele mai spectaculoase începuturi din istoria competiției. După primele 40 de meciuri s-au marcat 121 de goluri, cu aproape 25% mai multe decât în aceeași fază a turneului din 2022. Specialiștii explică fenomenul prin noua minge oficială, timpul suplimentar mai mare și diferențele de valoare dintre echipele participante, în timp ce Lionel Messi continuă să stabilească recorduri.

Un ritm de goluri fără precedent

Actuala ediție a Cupei Mondiale a devenit rapid una dintre cele mai spectaculoase din istoria competiției. În primele 40 de meciuri s-au înscris 121 de goluri, ceea ce înseamnă o medie de trei reușite pe partidă.

Doar trei meciuri s-au încheiat fără goluri, iar opt dintre reușite au fost autogoluri. Dacă această medie va continua până la finalul competiției, Mondialul din 2026 va depăși cu mult recordul stabilit la ediția din Qatar 2022.

Calculat la un număr comparabil de 64 de meciuri, ritmul actual ar duce la aproximativ 194 de goluri marcate, cu mult peste recordul de 172 de goluri înregistrat în urmă cu patru ani.

Mingea oficială le pune probleme portarilor

Unul dintre motivele invocate pentru numărul mare de goluri este mingea oficială folosită la această ediție a Cupei Mondiale.

Potrivit FIFA, aceasta a fost proiectată cu cusături mai adânci pentru a oferi o stabilitate optimă în zbor și un control mai bun în condiții dificile de joc. În practică însă, jucătorii și antrenorii spun că mingea atinge viteze foarte mari și este dificil de controlat pentru portari.

Selecționerul Austriei, Ralf Rangnick, consideră că acest aspect influențează direct numărul de goluri.

„Această minge este la fel de rapidă ca un proiectil de tun. Cred că astăzi și în ultimele zile s-a văzut că, dacă lovești mingea în punctul potrivit, este extrem de greu de apărat”, a declarat tehnicianul.

Noua minge oferă și o aderență suplimentară, ceea ce îi ajută pe fotbaliști să șuteze și să dribleze mai eficient în condiții de ploaie sau umiditate ridicată.

Timpul suplimentar creează mai multe oportunități

O altă explicație pentru numărul mare de goluri este creșterea timpului efectiv de joc.

La această ediție au fost introduse pauze suplimentare pentru hidratare, iar timpul de prelungire acordat la finalul reprizelor este mai mare decât în trecut. Acest lucru oferă echipelor mai multe minute pentru a crea și transforma ocazii de gol.

În plus, extinderea turneului la 48 de echipe a generat diferențe mai mari de valoare între anumite naționale, ceea ce favorizează scorurile ridicate.

Atacanții sunt mai protejați decât în trecut

Selecționerul Columbiei, Néstor Lorenzo, consideră că fotbalul modern favorizează tot mai mult jucătorii ofensivi.

„Atacanții nu aveau această protecție acum 20 sau 30 de ani, când erau loviți mult mai des și când jocul dur era mult mai frecvent”, a explicat acesta.

Tehnicianul susține că echipele bine organizate și eficiente pe contraatac pot profita mai ușor de regulile actuale și de nivelul ridicat al jucătorilor prezenți la turneu.

Lionel Messi continuă să scrie istorie

În timp ce golurile curg la actuala ediție, Lionel Messi continuă să stabilească noi recorduri.

Căpitanul Argentinei a marcat încă două goluri în victoria cu 2-0 împotriva Austriei și a ajuns la un total de 18 goluri înscrise la Campionatele Mondiale, un nou record al competiției.

Starul lui Inter Miami traversează o perioadă extraordinară, după ce a reușit un hat-trick în meciul de debut și o nouă dublă în cea mai recentă partidă. Astfel, Messi are deja cinci goluri marcate în doar două meciuri la Mondialul din 2026.

Premier League domină clasamentul marcatorilor

Majoritatea golurilor înscrise până acum provin de la jucători care evoluează în cele mai puternice campionate europene, iar Premier League se află pe primul loc.

Tendința a fost evidentă în victoria Olandei cu 5-1 împotriva Suediei, unde toate cele șase goluri au fost marcate de fotbaliști care au evoluat în sezonul trecut în campionatul Angliei.

Brazilianul Gabriel Martinelli, jucătorul lui Arsenal, consideră că nivelul fotbalului englez este extrem de ridicat.

„Cred că Premier League este mai intensă decât acest Campionat Mondial. Dar este în continuare o competiție extraordinară, cu meciuri de mare calitate și intensitate”, a spus acesta.

Real Madrid, Liverpool și Bayern conduc la nivel de cluburi

Real Madrid este clubul ai cărui jucători au contribuit cel mai mult la spectacolul ofensiv al turneului. Kylian Mbappé a marcat de patru ori pentru Franța, Vinícius Júnior a înscris de două ori pentru Brazilia, iar Jude Bellingham a adăugat un gol pentru Anglia.

Liverpool se află și el în topul formațiilor reprezentate la Mondial prin golurile marcate de Cody Gakpo, Virgil van Dijk, Alexander Isak și Mohamed Salah.

Bayern München completează lista marilor cluburi care au avut o contribuție importantă, prin reușitele lui Harry Kane, Jamal Musiala și Luis Díaz.

Efectul Messi se vede și în MLS

Liga nord-americană MLS a contribuit cu opt goluri la actualul Mondial, iar cinci dintre acestea îi aparțin lui Lionel Messi.

Celelalte reușite au fost semnate de Petar Musa, Matías Galarza și Finn Surman.

Datorită performanțelor lui Messi, Inter Miami se află printre cluburile cu cele mai multe goluri marcate la actuala ediție a Cupei Mondiale.

Fotbalul modern produce tot mai multe goluri

Specialiștii consideră că fenomenul nu este limitat doar la Cupa Mondială.

Liga Campionilor a înregistrat, la rândul său, recorduri de eficiență ofensivă în ultimele două sezoane, cu medii de 3,27 și respectiv 3,47 goluri pe meci.

Toate aceste date sugerează că fotbalul modern devine din ce în ce mai spectaculos, mai rapid și mai orientat spre atac, iar Mondialul din 2026 reprezintă, până acum, cea mai clară dovadă a acestei transformări.

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