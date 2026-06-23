Gol, record și un mesaj viral: seara perfectă pentru Lamine Yamal la Mondialul din 2026

Lamine Yamal a oferit unul dintre cele mai spectaculoase momente ale Cupei Mondiale 2026 după ce a marcat primul său gol la turneul final în victoria categorică a Spaniei împotriva Arabiei Saudite. La doar 18 ani, starul lui FC Barcelona a răspuns pe teren ironiilor venite din partea suporterilor adverși și a demonstrat încă o dată de ce este considerat unul dintre cei mai talentați fotbaliști ai generației sale.

Ironizat de fanii saudiți înaintea meciului

În zilele premergătoare confruntării dintre Spania și Arabia Saudită, Lamine Yamal s-a aflat din nou în centrul atenției.

Tânărul atacant fusese deja subiect de discuție pe rețelele sociale din cauza stării sale fizice, după o accidentare la tendonul femural, dar și pentru pozițiile sale publice privind cauza palestiniană.

Cu o zi înaintea meciului disputat la Atlanta, mai mulți suporteri saudiți au fost filmați pe străzile orașului scandând ironic:

„Unde este Yamaaaaal? Unde este Yamal?”

Momentul a fost interpretat ca o referire la celebra scenă de la Cupa Mondială din 2022, când un fan saudit întreba în direct „Unde este Messi?” după victoria surprinzătoare a Arabiei Saudite împotriva Argentinei.

Un răspuns venit după doar 10 minute

Dacă adversarii se întrebau unde este Yamal, răspunsul a venit rapid.

La doar 10 minute de la startul partidei, atacantul spaniol a înscris primul său gol la Cupa Mondială și a deschis drumul către victoria clară a ibericilor.

Prin această reușită, Yamal a intrat într-un club select, alăturându-se legendarului Pelé printre puținii jucători de 18 ani sau mai tineri care au deschis scorul într-un meci de la Cupa Mondială.

A fost primul său meci integral la turneul final, după ce în partida precedentă, contra statului Capul Verde, intrase pe teren abia în minutul 70.

O prestație care a încântat fanii Spaniei

Până la înlocuirea sa în minutul 64, Yamal a fost unul dintre cei mai periculoși jucători ai Spaniei.

Atacantul a terminat partida cu o precizie a paselor de 88% și nu mai puțin de șase șuturi către poarta adversă.

Spania, una dintre favoritele competiției, a marcat de patru ori împotriva Arabiei Saudite, iar prestația lui Yamal a fost considerată una dintre cele mai bune ale sale în tricoul naționalei.

Mesajul simplu care a devenit viral

După fluierul final, fotbalistul nu a ratat ocazia de a răspunde și pe rețelele sociale celor care îl ironizaseră înaintea meciului.

În fața celor peste 44 de milioane de urmăritori de pe Instagram, Yamal a publicat mai multe imagini din timpul partidei și un mesaj extrem de scurt:

„Sunt aici.”

Postarea a devenit rapid virală și a fost interpretată ca o replică elegantă la adresa celor care îi puseseră la îndoială forma sportivă.

De la copilul-minune al Spaniei la vedetă mondială

Lamine Yamal a intrat definitiv în atenția lumii la Campionatul European din 2024, unde a contribuit decisiv la câștigarea celui de-al patrulea titlu continental din istoria Spaniei.

Avea atunci doar 16 ani și era considerat revelația turneului.

În anii care au urmat, evoluțiile sale pentru FC Barcelona și echipa națională l-au transformat într-unul dintre cele mai populare nume din fotbalul mondial.

La doar 18 ani, Yamal este deja văzut ca liderul noii generații a fotbalului spaniol.

Credința și activismul care îl definesc

Dincolo de performanțele sportive, Yamal a atras atenția și prin pozițiile sale publice.

Fiul unui tată marocan și al unei mame originare din Guineea Ecuatorială, fotbalistul nu s-a ferit să condamne islamofobia de pe stadioanele spaniole și să își exprime sprijinul pentru palestinieni.

După golul marcat împotriva Arabiei Saudite, atacantul a sărbătorit prin sujoud, gestul musulman de prosternare în semn de recunoștință și rugăciune.

Ulterior, a repetat și celebra sa celebrare „304”, un omagiu adus cartierului muncitoresc din Mataró, localitatea în care a crescut.

„Mă văd mult mai bun decât mă văd oamenii”

În ciuda popularității uriașe și a presiunii care apasă pe umerii săi, Yamal este convins că poate progresa și mai mult.

Înaintea meciului cu Arabia Saudită, el a vorbit despre propriile așteptări într-un interviu acordat publicației El País.

„Mă văd mult mai bun decât mă văd oamenii”, a declarat fotbalistul.

Acesta a recunoscut că mai are multe de învățat și că nu consideră că a ajuns încă la nivelul maxim.

„Știu că oamenii mă văd ca și cum acesta ar fi nivelul meu și atât. Dar pot folosi toată această încredere pe care o am pentru multe lucruri. Repet: am un drum lung de parcurs, multe de îmbunătățit și foarte, foarte, foarte mult fotbal de jucat”, a spus Lamine Yamal.

Pentru moment însă, tânărul fenomen al Spaniei a transmis cel mai clar mesaj posibil: este aici, este sănătos și este pregătit să conducă naționala iberică spre fazele finale ale Cupei Mondiale.

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