Decizia echipei naționale a Norvegiei de a transporta peste o tonă de alimente tradiționale la baza sa de pregătire din Statele Unite a atras atenția în timpul Cupei Mondiale 2026. Oficial, măsura a fost luată pentru ca jucătorii să își păstreze dieta obișnuită și să evite problemele digestive sau de concentrare. Neoficial însă, gestul a redeschis dezbaterea privind diferențele dintre standardele alimentare din Europa și cele din Statele Unite.

Norvegienii nu au vrut să depindă de mâncarea disponibilă în SUA

În timp ce multe dintre echipele participante la Cupa Mondială s-au adaptat la meniurile locale, Norvegia a preferat să vină pregătită de acasă.

Lotul condus de Erling Haaland și-a transportat propriile alimente la cantonamentul din Greensboro, Carolina de Nord, pentru a se asigura că jucătorii au acces la produsele cu care sunt obișnuiți.

Potrivit informațiilor publicate de News18, delegația norvegiană a trimis aproximativ 300 de kilograme de somon și pește alb din Atlantic, 116 kilograme de brunost – celebra brânză brună caramelizată specifică Norvegiei – și nu mai puțin de 6.000 de portocale.

În total, transportul a depășit o tonă de alimente.

Bucătarul echipei explică decizia

Aron Espeland, bucătarul-șef al echipei naționale, a explicat că măsura nu a fost una întâmplătoare.

Potrivit acestuia, menținerea unei alimentații familiare este esențială pentru sportivii de performanță, mai ales într-o competiție de nivel mondial.

El estimează că întreaga cantitate de pește va fi consumată în doar câteva săptămâni și susține că alegerea a fost făcută pentru a evita probleme digestive, tulburări de somn și dificultăți de concentrare care ar putea afecta randamentul jucătorilor.

Suspiciuni legate de calitatea alimentelor americane

Decizia Norvegiei a alimentat și o dezbatere mai veche privind diferențele dintre produsele alimentare comercializate în Europa și cele disponibile în Statele Unite.

Mâncarea americană este adesea criticată pentru conținutul ridicat de zahăr, grăsimi și conservanți, aspecte care îi determină pe mulți europeni să privească cu scepticism oferta din supermarketurile americane.

Mai mult, unii specialiști atrag atenția asupra numărului mare de aditivi alimentari autorizați în SUA.

Potrivit unor analize frecvent invocate în spațiul public, Statele Unite permit utilizarea a peste 10.000 de aditivi alimentari, în timp ce o parte dintre aceștia sunt restricționați sau interziși în numeroase state europene.

Controversa portocalelor americane

Unul dintre exemplele invocate de criticii sistemului alimentar american este cel al portocalelor.

Potrivit unor surse citate în dezbatere, anumite portocale comercializate în SUA sunt tratate cu Citrus Red No. 2, un colorant utilizat pentru uniformizarea aspectului cojii, și cu morfolină, o substanță folosită pentru fixarea stratului de ceară.

Aceste practici sunt restricționate sau interzise în mai multe țări, ceea ce alimentează neîncrederea unor consumatori europeni.

De altfel, faptul că Norvegia a transportat aproximativ 6.000 de portocale proprii la Cupa Mondială a fost interpretat de mulți observatori drept un semn că echipa dorește să controleze cât mai strict calitatea produselor consumate.

Dieta specială pare să funcționeze

Indiferent de motivele exacte ale acestei decizii, startul Norvegiei la Cupa Mondială a fost unul excelent.

În primul meci al competiției, nordicii au învins Irakul cu scorul de 4-1, iar starul echipei, Erling Haaland, a marcat de două ori la debutul său la un turneu final mondial.

Performanța a alimentat glumele din presa internațională, care s-a întrebat dacă secretul succesului nu se află chiar în somonul și brânza aduse de acasă.

Urmează adevăratele teste

După victoria categorică din debut, Norvegia are însă în față adversari mult mai puternici.

Scandinavii vor întâlni Senegal, una dintre cele mai solide reprezentative africane ale momentului, iar apoi Franța, considerată una dintre favoritele la câștigarea Cupei Mondiale.

Chiar dacă este greu de demonstrat cât din succes se datorează alimentației și cât valorii lotului, oficialii norvegieni sunt convinși că menținerea obiceiurilor alimentare obișnuite poate face diferența într-o competiție atât de solicitantă.

Dacă Haaland și colegii săi vor reuși să producă surpriza și să ajungă până în fazele finale ale turneului, atunci meritul nu va aparține doar jucătorilor și antrenorilor, ci, poate, și bucătarului care a avut grijă ca gustul de acasă să îi însoțească până în America.

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