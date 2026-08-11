Andreea Ibacka, desființată de fani după ce a venit îmbrăcată așa la UNTOLD: „Mda, la 40 să concurezi cu puștoaicele, nasol”

Andreea Ibacka a atras toate privirile la UNTOLD 2026, însă nu doar atmosfera de festival și apariția lui Flo Rida au fost în centrul atenției. Fosta parteneră a lui Cabral a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini realizate în timpul celei de-a patra zile de festival, iar ținuta aleasă pentru eveniment a stârnit rapid reacții în mediul online.

În imaginile publicate, Andreea Ibacka pare însă să se simtă foarte bine în ținuta aleasă și să se bucure de experiența festivalului. Apariția ei a venit în contextul uneia dintre cele mai importante seri de la UNTOLD, când pe scena principală a urcat Flo Rida.

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Actrița a optat pentru un outfit îndrăzneț, construit în jurul unui corset roșu, mulat, cu detalii inspirate din moda anilor 2000. Piesa vestimentară a fost combinată cu o pereche de pantaloni negri, largi, cu decupaje și elemente care au dus ținuta într-o zonă de festival, mult mai nonconformistă decât aparițiile clasice.

Look-ul a fost completat cu accesorii discrete, iar Andreea Ibacka a mizat pe un machiaj accentuat al ochilor și pe o coafură lejeră. În fotografiile publicate, vedeta apare într-o zonă a festivalului, în timp ce în spatele ei se desfășoară atmosfera specifică unui eveniment de asemenea amploare.

Apariția nu a trecut însă neobservată. În timp ce o parte dintre urmăritori au apreciat curajul vedetei de a experimenta cu ținutele de festival, alți internauți au considerat că alegerea vestimentară nu este potrivită pentru vârsta ei. Comentariile negative au apărut rapid în secțiunea destinată reacțiilor, iar unul dintre internauți a făcut referire directă la vârsta Andreei și la comparația cu participantele mult mai tinere de la festival.

„Ești ok…dar asa ținută…eu unul nu o înțeleg!!!”, „Mda, la 40 sa concurezi cu puștoaicele… nasol…”, „Draga Andreea, nu-mi place corsetul asta deloc. Nici cel alb, pe care l-ai purtat acum 2 zile. E foarte vulgar, si aduce a lenjerie intima. Esti o femeie frumoasa, dar nu ai stilist bun. De multe ori nu te avantajează ținutele. Nu tot ce e la modă trebuie sa purtam. Tu ești foarte supla si porți des pantaloni extrem de largi.”, au spus internauții.

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