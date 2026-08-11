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Ce se întâmplă dacă mănânci un avocado pe zi. Studiul care arată efectele asupra colesterolului și inimii

De: Daniel Matei 11/08/2026 | 07:40
Ce se întâmplă dacă mănânci un avocado pe zi. Studiul care arată efectele asupra colesterolului și inimii
Sursa foto: Pixabay
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Un avocado pe zi ar putea avea beneficii pentru sănătatea inimii, potrivit unui nou studiu. Cercetătorii au descoperit că persoanele care au consumat zilnic acest fruct timp de șase luni au înregistrat o scădere a nivelului anumitor particule de colesterol LDL, asociate cu un risc mai mare de boli cardiovasculare.

Avocado este deja apreciat pentru conținutul său de grăsimi mononesaturate, fibre și alți nutrienți, însă cercetătorii au vrut să afle dacă introducerea zilnică a acestui aliment în dietă poate produce schimbări măsurabile în factorii asociați sănătății cardiovasculare.

Ce s-a întâmplat după șase luni

Studiul, citat de EatingWell, a inclus 786 de adulți cu un risc crescut de boli cardiovasculare. Participanții au fost împărțiți în două grupuri, iar persoanele dintr-unul dintre acestea au fost rugate să consume un avocado în fiecare zi, timp de șase luni.

La finalul perioadei, cercetătorii au observat o scădere a numărului total de particule LDL și a numărului de particule LDL mici și dense în rândul persoanelor care au consumat avocado.

Aceste rezultate sunt importante deoarece colesterolul LDL este cunoscut drept „colesterolul rău”, iar particulele LDL pot contribui la acumularea plăcilor de aterom în artere.

Cercetătorii estimează că reducerea observată a particulelor LDL ar putea fi asociată cu o scădere de aproximativ 4% a riscului cardiovascular. Este însă important de precizat că studiul nu a demonstrat că un avocado consumat zilnic previne în mod direct bolile de inimă.

De ce ar putea fi avocado benefic pentru inimă

Avocado conține o combinație de nutrienți care poate contribui la o alimentație favorabilă sănătății cardiovasculare. Fructul este bogat în grăsimi mononesaturate, dar oferă și fibre, potasiu și alți compuși nutritivi.

În cazul studiului, cercetătorii au fost interesați în special de particulele LDL, nu doar de valoarea colesterolului LDL măsurată în mod obișnuit prin analizele de sânge.

Particulele LDL mici și dense sunt considerate mai susceptibile să contribuie la depunerea colesterolului în pereții arterelor. Prin urmare, scăderea lor poate fi un semnal favorabil, chiar dacă nu poate fi echivalată automat cu prevenirea unui infarct sau a unei alte boli cardiovasculare.

Nu este vorba doar despre colesterol

Un aspect interesant al cercetării este că participanții nu au fost instruiți să urmeze o dietă drastică. Ideea a fost să introducă un singur aliment în dieta obișnuită și să observe dacă apar modificări măsurabile.

Avocado poate fi folosit și ca înlocuitor pentru unele alimente mai bogate în grăsimi saturate. În acest caz, beneficiul poate veni nu doar din ceea ce adăugăm în dietă, ci și din ceea ce alegem să consumăm mai puțin.

De altfel, efectele unui aliment asupra sănătății trebuie privite în contextul întregii alimentații. Un avocado adăugat peste o dietă dezechilibrată nu transformă automat acea dietă într-una sănătoasă.

Cercetarea oferă rezultate interesante, dar are și anumite limite. Studiul a fost susținut de Avocado Nutrition Center, o organizație care promovează cercetarea privind beneficiile nutriționale ale avocado-ului, aspect care trebuie luat în considerare atunci când interpretăm rezultatele.

În plus, cercetătorii au urmărit modificări ale unor markeri cardiovasculari, nu apariția efectivă a infarctului, accidentului vascular cerebral sau a altor boli de inimă pe termen lung.

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