Tot mai multe persoane observă că, în perioadele stresante sau atunci când se simt triste, ajung să poftească la dulciuri, pizza, paste sau alte alimente care par că le aduc o stare de bine. Specialiștii spun că aceste pofte nu apar întâmplător și pot oferi indicii despre starea emoțională a unei persoane.

Potrivit Real Simple, hormonii stresului, sistemul de recompensă al creierului și amintirile din copilărie contribuie împreună la apariția acestor dorințe alimentare.

De ce apar poftele

Specialiștii explică faptul că stresul determină creșterea nivelului de cortizol, hormon care poate influența apetitul și preferințele alimentare. În același timp, alimentele bogate în zahăr și grăsimi stimulează eliberarea de dopamină, substanță asociată cu senzația de recompensă și de bine. În multe cazuri, aceste preparate sunt legate și de amintiri plăcute din copilărie sau de momente în care oamenii s-au simțit în siguranță, motiv pentru care tind să le caute atunci când traversează perioade dificile.

Experții spun că nu este o problemă să consumi ocazional alimentele preferate pentru a-ți îmbunătăți starea de spirit. Totuși, dacă acestea devin principala modalitate de a face față stresului, anxietății sau tristeții, pot apărea o relație nesănătoasă cu mâncarea și un cerc vicios în care emoțiile negative sunt gestionate aproape exclusiv prin alimentație.

Ce recomandă specialiștii

Psihologii recomandă ca, înainte de a ceda unei pofte alimentare, oamenii să încerce să identifice emoția care a declanșat-o. De asemenea, este util ca mesele să fie luate fără grabă, cu atenție la senzația de foame și sațietate. O altă metodă recomandată este observarea poftei fără a reacționa imediat la ea, oferindu-i timp să se diminueze în mod natural. În plus, gestionarea stresului prin mișcare, odihnă suficientă sau exerciții de respirație poate reduce nevoia de a căuta confort în alimente.

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