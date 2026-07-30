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Victor Slav și Selina participă la Insula Iubirii? Surpriza de proporții pregătită de Antena 1

De: Denisa Crăciun 30/07/2026 | 07:49
Victor Slav și Selina participă la Insula Iubirii? Surpriza de proporții pregătită de Antena 1
Victor Slav și Selina la Insula Iubirii/ sursa foto: captura Antena 1
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Noua ediție a emisiunii Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, îi are în prim-plan pe Victor Slav și partenera lui, Selina. Celor doi pare să le placă să apară pe micile ecrane, mai ales că prezentatorul TV a vorbit în cadrul show-ului lui Nea Mărin despre o posibilă participare la Insula Iubirii.

Deși nu au spus nimic oficial, faptul că în trecut au participat la Asia Express, iar acum la Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, nu poate decât să ne ducă cu gândul că ar vrea să treacă prin toate experiențele. În plus, ei au alimentat această speculație și asta pentru că Victor Slav a folosit termeni specifici insulei.

Victor Slav și Selina participă la Insula Iubirii?

Victor Slav este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV. El a atras și mai mult atenția publicului atunci când a dansat alături de Bianca Drăgușanu, care i-a fost și soție ulterior, pe scena de la „Dansez pentru tine”. După nașterea fiicei lor, Sofia, acesta s-a focusat pe creșterea ei, astfel că aparițiile la TV au devenit din ce în ce mai rare.

În anul 2024, el și actuala parteneră, Selina, au plecat în Asia Express. Pentru ei a fost o provocare uriașă, iar în etapa a cincea au părăsit concursul. Acum, cei doi pot fi urmăriți în cadrul emisiunii Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere, însă surpriza vine abia acum: vor participa și la Insula Iubirii?

Prezența lor tot mai activă pe micile ecrane, în special la show-urile de la postul Antena 1 plus replici precum „s-a aprins focul ispitei”, lasă loc de interpretare că sunt fanii emisiunii și că nu ar exclude ca în viitorul apropiat să participe și la testul suprem.

Victor Slav și Selina la Insula Iubirii/ sursa foto: captura Antena 1
Victor Slav și Selina la Insula Iubirii/ sursa foto: captura Antena 1

Care este diferența de vârstă dintre Victor Slav și Selina

Prezentatorul TV are 46 de ani, iar Selina, partenera lui, 39 de ani. Diferența de vârstă este de șapte ani, însă acest lucru nu îi împiedică să își construiască o relație de durată. Chiar dacă în trecut s-au despărțit, și-au dat seama că împreună sunt mai puternici, iar acum formează unul dintre cele mai solide și admirate cupluri din showbizul românesc.

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