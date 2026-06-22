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Lionel Messi nu se oprește! Starul Argentinei a mai doborât un record la Cupa Mondială

De: Irina Vlad 22/06/2026 | 23:28
Lionel Messi nu se oprește! Starul Argentinei a mai doborât un record la Cupa Mondială
Lionel Messi / sursă foto: Profimedia
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Lionel Messi, simbolul echipei Barcelona, a continuat luni, 22 iunie, să-și înscrie numele tot mai adânc în istoria fotbalului internațional. Sportivul a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, ajungând la 18 goluri grație unei duble superbe în meciul Argentinei din Grupa J împotriva Austriei, depășindu-l astfel pe legendarul jucător german Miroslav Klose, cu care se afla la egalitate.

Luni, 22 iunie, echipa Argentinei, condusă de Messi, s-a aflat în plină acțiune la cea mai importantă competiție fotbalistică mondială, într-o partidă din faza grupelor împotriva Austriei. Căpitanul și talismanul actualilor deținători ai titlului a fost, așa cum era de așteptat, titular în această partidă, jucând în spatele vârfului de atac Lautaro Martínez.

Messi a reușit să-și asigure un loc de neuitat în istorie. După ce a ratat un penalty la începutul meciului, jucătorul în vârstă de 38 de ani și-a răscumpărat greșeala mai târziu, în prima repriză, grație unui șut cu stângul, specific stilului său, de la marginea careului.

Lionel Messi doboară recordul Cupei Mondiale

Astfel, Lionel Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale după ce a înscris în meciul din faza grupelor disputat de Argentina împotriva Austriei. Cu doar două zile înainte de a împlini 39 de ani, Messi l-a depășit pe Miroslav Klose, care deținea recordul masculin de 16 goluri din 2014, marcând cu precizie în prima repriză a meciului disputat la Dallas împotriva adversarilor din Grupa J.

Apoi, în prelungiri, Messi a închis definitiv meciul cu o dublă spectaculoasă, ajungând la 18 goluri de-a lungul carierei la Cupa Mondială. Golul a stârnit sărbătoare în mijlocul unei mări de tricouri argentiniene din Dallas, cu scandările numelui lui Messi au răsunat pe întreg stadionul. La patru decenii după reușitele iconice ale lui Diego Maradona, noul număr 10 al Argentinei continuă să-și construiască propria glorie la Cupa Mondială.

Căpitanul Argentinei a marcat acum în șase meciuri consecutive la Cupa Mondială începând din 2022, iar al 18-lea său gol din istorie îl plasează, de asemenea, în fața celei mai bune marcatoare din istoria Cupei Mondiale feminine, Marta, care are 17 goluri.

Messi a marcat primul său gol la Cupa Mondială pe 16 iunie 2006, la vârsta de 18 ani, înscriind în repriza a doua împotriva Serbiei și Muntenegrului. 20 de ani mai târziu, el continuă să doboare recorduri, conducând clasamentul golurilor și devenind primul jucător care a participat la șase ediții diferite ale Cupei Mondiale masculine. După aceste goluri, Messi a ajuns la 121 de goluri internaționale pentru Argentina, fiind devansat doar de portughezul Cristiano Ronaldo, care are 143.

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