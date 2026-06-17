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De ce a plâns Leo Messi la meciul de la Cupa Mondială 2026, de fapt. Drama prin care trece fotbalistul

De: Denisa Crăciun 17/06/2026 | 22:54
De ce a plâns Leo Messi la meciul de la Cupa Mondială 2026, de fapt. Drama prin care trece fotbalistul
De ce a plâns Messi la Cupa Mondială, sursa-colaj CANCAN.RO
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Leo Messi a jucat primul meci de la Cupa Mondială 2026. Argentina a luptat împotriva Algeriei, iar echipa celebrului jucător a ieșit victorioasă. Chiar dacă a avut motive de bucurie, în timpul meciului, după ce a marcat a fost văzut plin de lacrimi. Imediat după încheierea partidei a făcut o dezvăluire emoționantă.

Lionel Messi este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din lume. În data de 17 iunie 2026, s-a disputat meciul dintre Argentina și Algeria, din cadrul Cupei Mondiale. Argentina a reușit să marcheze trei goluri cu ajutorul celebrului jucător. Deși avea motive de bucurie, în timp ce se afla pe teren a izbucnit în lacrimi. Nimeni nu a știut care a fost motivul, însă imediat după încheierea partidei, Messi a explicat de ce. Detaliile sunt emoționante.

De ce a plâns Leo Messi la meciul de la Cupa Mondială

Leo Messi participă la ultima sa Cupă Mondială. Evenimentul a adunat mii de oameni pentru a-l susține. Acesta a marcat trei goluri, aducând astfel victorie echipei argentiniene. În timpul meciului, fotbalistul a izbucnit în lacrimi. Imediat după finalul partidei, Messi a făcut declarații pline de durere. El a explicat că nu s-a putut abține, că nu are legătură cu meciul, ci cu probleme personale. Concret, tatăl său, Jorge Messi, traversează o perioadă complicată din punct de vedere medical.

Acum sunt mai liniștit. Am schimbat câteva mesaje cu familia și abia aștept să ajung la hotel pentru a vorbi mai mult cu ei. Am plâns dintr-un motiv care nu are legătură cu sportul. Am avut câteva zile complicate. Le sunt recunoscător tuturor colegilor mei, pentru că au fost alături de mine, m-au susținut și mi-au dat multă putere pentru a trece peste asta, a declarat Lionel Messi.

Tatăl său are 68 de ani, iar de la începutul lunii ianuarie 2026, a început să se simtă rău. El ar fi fost evaluat de medici din Argentina și Statele Unite. Totuși, până în momentul de față nu a fost comunicat public un diagnostic. De asemenea, nu există informații legate de natura afecțiunii sau tratamentul pe care îl urmează. În plus, jurnalistul argentinian Eduardo Feinmann a confirmat că tatăl său se confruntă cu mai multe probleme de sănătate încă de anul trecut.

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