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Ce spune Mihaela Bilic despre consumul de pește: ”Rețeta de slăbit care funcționează pentru toată lumea”

De: Simona Vlad 11/08/2026 | 05:40
Ce spune Mihaela Bilic despre consumul de pește: ”Rețeta de slăbit care funcționează pentru toată lumea”
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Ai ajuns în punctul în care cântarul pare să fi „înghețat”, deși mănânci carne, legume și încerci să respecți dieta? Peștele poate fi o alternativă gustoasă și sățioasă, mai ales atunci când vrei să diversifici mesele și să păstrezi un aport ridicat de proteine.

În încercarea de a scăpa de kilogramele în plus, multe persoane aleg dietele bogate în proteine, în care mesele sunt construite în jurul unor alimente precum carnea, peștele, ouăle și legumele. Proteinele contribuie la senzația de sațietate și pot ajuta la menținerea masei musculare în timpul unui proces de slăbire.

Însă, atunci când aceeași combinație de alimente ajunge să fie consumată la nesfârșit, meniul poate deveni monoton. Aici poate interveni peștele.

De ce poate fi peștele o alegere bună într-o dietă

Potrivit Mihaelei Bilic, peștele este o sursă importantă de proteine și, în funcție de sortiment, poate avea un conținut diferit de grăsimi și calorii. Pe lângă proteine, anumite tipuri de pește sunt bogate în acizi grași Omega-3, nutrienți asociați cu numeroase beneficii pentru organism.

Spre deosebire de carnea foarte slabă, unele sortimente de pește conțin în mod natural mai multe grăsimi. Somonul, macroul, sardinele sau heringul sunt exemple de pești mai grași, în timp ce codul, șalăul sau știuca sunt variante mai slabe. Alegerea poate fi făcută, astfel, și în funcție de necesarul caloric și de restul alimentelor consumate în ziua respectivă.

Proteinele pot ține foamea la distanță

Unul dintre motivele pentru care dietele cu un aport adecvat de proteine sunt populare în procesul de slăbire este senzația de sațietate.

O masă care conține proteine, alături de legume și o sursă potrivită de grăsimi, poate fi mai sățioasă și poate ajuta la reducerea gustărilor dintre mese. În plus, proteinele au un efect termic alimentar mai ridicat decât carbohidrații și grăsimile, ceea ce înseamnă că organismul consumă mai multă energie pentru digestia și metabolizarea lor.

Asta nu înseamnă însă că simpla creștere a cantității de proteine garantează scăderea în greutate. Pentru slăbire contează, în primul rând, echilibrul dintre aportul și consumul de energie.

Peștele poate înlocui carnea la mese

Dacă meniul zilnic este construit aproape exclusiv în jurul pieptului de pui sau al altor tipuri de carne slabă, introducerea peștelui poate aduce mai multă varietate.

O porție de pește la cuptor, la grătar sau preparat la abur, alături de o garnitură generoasă de legume, poate fi o variantă simplă pentru o masă echilibrată.

Pentru cei care urmăresc un aport caloric mai redus, metodele de preparare contează foarte mult. Peștele prăjit sau servit cu sosuri foarte grase poate avea un aport caloric considerabil mai mare decât peștele preparat simplu.

Pește sau carne?

Ideea că peștele ar face organismul să „ardă” automat mai multe calorii decât carnea este prea simplistă. Atât peștele, cât și carnea pot face parte dintr-o alimentație destinată scăderii în greutate.

Diferențele apar mai ales în funcție de sortiment, cantitate, modul de preparare și ceea ce se află în restul farfuriei.

Peștele poate avea însă un avantaj nutrițional prin aportul de Omega-3 în cazul speciilor grase, în timp ce sortimentele slabe pot reprezenta o sursă consistentă de proteine cu un aport caloric moderat.

O variantă simplă este să construiești masa în jurul unei surse de proteine, să adaugi legume și să controlezi cantitatea de grăsimi și carbohidrați în funcție de necesarul individual. Peștele poate fi introdus de câteva ori pe săptămână, alternat cu carne slabă, ouă sau alte surse de proteine.

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