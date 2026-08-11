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Prognoza meteo azi, 11 august 2026. Cum va fi vremea în toată țara? Temperaturile continuă să crească

De: Simona Vlad 11/08/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 11 august 2026. Cum va fi vremea în toată țara? Temperaturile continuă să crească
Prognoza meteo azi, 10 august 2026. Sursa foto: arhivă CANCAN.ro
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Românii scapă, cel puțin pentru moment, de vremea instabilă din ultimele zile. Prognoza pentru astăzi indică o zi predominant însorită în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi care ajung la valori ridicate în mai multe regiuni. Vântul va fi mai slab, iar șansele de ploaie sunt foarte reduse.

Potrivit prognozei pentru România, temperatura maximă la nivel național va fi de aproximativ 28 de grade Celsius, iar minima se va situa în jurul valorii de 21 de grade. Pentru azi este estimată o probabilitate de doar 1% de precipitații, în timp ce vântul va sufla cu viteze de aproximativ 16 km/h.

Vremea de azi în România

Meteorologii anunță o zi dominată de soare. Prognoza orară indică cer senin pe parcursul întregii zile, fără precipitații semnificative. Temperaturile vor crește treptat de dimineață până după-amiază, când se vor atinge valorile maxime.

La prânz, temperaturile vor trece de 27 de grade, iar după-amiaza se vor menține în jurul valorii de 28 de grade. Spre seară, valorile termice vor începe să scadă treptat.

Și vântul va fi mai liniștit decât în ziua precedentă. Rafalele nu sunt așteptate să creeze probleme, viteza vântului urmând să se mențină în jurul valorii de 16 km/h.

Temperaturi ridicate în marile orașe

Chiar dacă media națională este de aproximativ 28 de grade, în mai multe orașe temperaturile prognozate sunt considerabil mai ridicate.

În București sunt estimate aproximativ 37 de grade Celsius, în timp ce la Craiova temperatura ar putea ajunge la 40 de grade. Și în vestul țării va fi foarte cald: la Timișoara sunt prognozate aproape 40 de grade, iar la Oradea aproximativ 38 de grade Celsius.

La Iași și Bacău sunt prognozate valori de aproximativ 37 de grade, în timp ce în Cluj-Napoca temperatura ar putea urca tot până în jurul valorii de 37 de grade.

În Alba Iulia sunt așteptate aproximativ 37 de grade, iar la Sibiu în jur de 36 de grade. La Brașov, maxima prognozată este de aproximativ 30 de grade.

Pe litoral, vremea va fi mai blândă, cu aproximativ 28 de grade Celsius la Constanța.

Indice UV foarte ridicat

Soarele va fi puternic pe parcursul zilei, iar indicele UV este estimat la 7,9, nivel considerat foarte ridicat. Pentru cei care își petrec ziua în aer liber, expunerea directă la soare trebuie făcută cu atenție. Soarele va răsări la ora 06:04 și va apune la 20:16, ceea ce înseamnă aproximativ 14 ore și 12 minute de lumină naturală.

Vreme bună pentru plajă și activități în aer liber

Prognoza indică condiții favorabile pentru activitățile în aer liber. Se indică un indice foarte bun pentru plajă și înot, dar și pentru plimbări, ciclism sau alte activități desfășurate în exterior. Totuși, temperaturile ridicate din sud și vest impun atenție în orele de vârf, mai ales în zonele în care termometrele vor indica valori apropiate de 40 de grade.

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