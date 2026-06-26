Cupa Mondială 2026: Care sunt echipele favorite la câștig și cotele actuale ale caselor de pariuri

Brazilia a reintrat în topul celor mai mari șase favorite la câștigarea Cupei Mondiale după victoria decisivă, 3-0, împotriva Scoției de miercuri, îmbunătățindu-și cotele de la 15-1 la +1250. Africa de Sud a produs surpriza, învingând Coreea de Sud cu 1-0 și obținând calificarea în faza eliminatorie pentru prima dată în istorie. Totuși, sud-africanii rămân outsideri la titlu, cu cote de 1000-1, în timp ce Coreea de Sud are 250-1. Iată tot ce trebuie să știi despre Cupa Mondială 2026 și care sunt echipele favorite la câștig.

Cupa Mondială 2026: care sunt favoritele

Șapte echipe au câștigat primele două meciuri la Cupa Mondială 2026, iar unele dintre ele nu erau nici măcar considerate favorite înainte de turneu. Două dintre gazdele comune, Mexic și Statele Unite, fac parte din acest grup, în timp ce forțe precum Spania, Portugalia, Brazilia și Anglia au avut rezultate de egalitate care au lăsat loc de interpretări.

Toate cele mai bune opt favorite înainte de startul competiției (Spania, Franța, Anglia, Portugalia, Brazilia, Argentina, Germania, Țările de Jos) au cel puțin patru puncte și sunt extrem de probabil să avanseze în faza eliminatorie. Totuși, doar trei dintre ele (Franța, Argentina, Germania) au câștigat ambele meciuri și și-au asigurat deja calificarea în faza următoare.

Chiar și dintre aceste trei, Germania nu a impresionat prin stil. Germanii au avut dificultăți în meciul cu Curaçao, care era egal 1-1 la primul pauză de hidratare, și au fost conduși la pauză împotriva Coastei de Fildeș înainte de a marca golul victoriei în minutul 94.

În acest context, nu este surprinzător să vedem Franța și Argentina urcând în clasamentul cotelor de la începutul turneului. Franța este în prezent mare favorită, cu cote între +350 (7 la 2) și +400 (4 la 1) la principalele case de pariuri.

Impresii din prima săptămână a Cupei Mondiale

Spania era favorita înainte de turneu, dar un egal 0-0 cu Capul Verde a ridicat semne de întrebare privind capacitatea echipei de a transforma posesia în goluri. O victorie cu 4-0 împotriva Arabiei Saudite, în care Lamine Yamal a marcat primul său gol la Cupa Mondială, a readus lucrurile la normal. „La Roja” este a doua în topul cotelor, la +500 (5 la 1) pe FanDuel și +550 (11 la 2) pe DraftKings și BetMGM. Este o mișcare ușoară față de poziția de la începutul turneului.

Anglia și Argentina urmează pe lista favoritelor. „Three Lions” au avut un egal 0-0 plictisitor cu Ghana, meci în care nu au avut niciun șut pe poartă timp de aproape o oră. Totuși, cu patru puncte, o victorie clară 4-2 cu Croația și un meci viitor cu Panama, deja eliminată, Anglia este într-o poziție bună pentru a câștiga grupa. Anglia este înaintea Argentinei pe FanDuel (+600 vs +700), dar sunt la egalitate pe DraftKings (+650, 13 la 2) și BetMGM (+600, 6 la 1).

Deși este campioana en-titre, Argentina a intrat în turneu la +900 (9 la 1), în spatele a patru sau cinci echipe, în funcție de sursă. Valoarea a crescut după ce Lionel Messi a marcat cinci goluri în primele două meciuri. Această serie îl face în prezent favorit la Gheata de Aur. Dacă Messi menține acest nivel, Argentina rămâne în grupul principal al favoritelor.

Portugalia a fost o alegere populară înainte de turneu datorită mijlocului foarte puternic format din Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva și João Neves. Poate fi cea mai bună echipă din istoria Portugaliei. Totuși, un egal 1-1 cu R.D. Congo, în care Cristiano Ronaldo a avut dificultăți, a ridicat semne de întrebare. Ronaldo a revenit cu două goluri împotriva Uzbekistanului, într-o victorie 5-0. Situația este stabilă deocamdată, dar cotele Portugaliei au scăzut față de acum două săptămâni.

Și Brazilia a pierdut din valoare după un egal 1-1 cu Maroc în primul meci. Vinícius Júnior a marcat în ambele partide, dar Raphinha a suferit o accidentare musculară împotriva Haiti și va lipsi probabil din ultimul meci din grupă cu Scoția. „Seleção” are cote între 10-1 și 15-1 și este chiar pe locul opt în unele clasamente, sub Germania și Țările de Jos.

Per total, primele opt echipe au fost într-o categorie separată încă dinainte de turneu, iar acest lucru nu s-a schimbat încă. Nici Norvegia, aflată pe locul nouă la cote de 28-1 pe FanDuel și BetMGM și 30-1 pe DraftKings, nu a urcat în clasament după două victorii. Norvegia joacă vineri cu Franța într-un meci decisiv pentru locul întâi în grupă.

În final, cea mai mare surpriză dintre primele 10 este Statele Unite, echipa gazdă. SUA a câștigat ambele meciuri la diferență de mai multe goluri, la fel ca Franța și Argentina. Chiar dacă pare neobișnuit să fie în acest grup select, SUA a arătat bine, conform nytimes.

Totuși, americanii rămân outsideri la câștigarea turneului, cu cote de 28-1 pe BetMGM și 33-1 pe DraftKings și FanDuel, dar este o schimbare importantă să fie incluși în top 10 echipe.

Ce meciuri mai sunt

Programul meciurilor, rezultate și analize Cupa Mondială FIFA 2026

Meciuri viitoare din faza grupelor

Joi, 25 iunie

Grupa E: Ecuador vs Germania (East Rutherford, New Jersey), 16:00 ET

Grupa E: Curaçao vs Coasta de Fildeș (Philadelphia), 16:00 ET

Grupa F: Japonia vs Suedia (Arlington, Texas), 18:00 ora locală / 19:00 ET

Grupa F: Tunisia vs Țările de Jos (Kansas City, Missouri), 18:00 ora locală / 19:00 ET

Grupa D: Turcia vs Statele Unite (Inglewood, California), 19:00 ora locală / 22:00 ET

Grupa D: Paraguay vs Australia (Santa Clara, California), 19:00 ora locală / 22:00 ET

Vineri, 26 iunie

Grupa I: Norvegia vs Franța (Foxborough, Massachusetts), 15:00 ET

Grupa I: Senegal vs Irak (Toronto), 15:00 ET

Grupa H: Capul Verde vs Arabia Saudită (Houston), 19:00 ora locală / 20:00 ET

Grupa H: Capul Verde vs Arabia Saudită (Houston), 19:00 ora locală / 20:00 ET Grupa H: Uruguay vs Spania (Zapopan, Mexic), 18:00 ora locală / 20:00 ET

Grupa G: Egipt vs Iran (Seattle), 20:00 ora locală / 23:00 ET

Grupa G: Noua Zeelandă vs Belgia (Vancouver, Canada), 20:00 ora locală / 23:00 ET

Sâmbătă, 27 iunie

Grupa L: Panama vs Anglia (East Rutherford, New Jersey), 17:00 ET

Grupa L: Croația vs Ghana (Philadelphia), 17:00 ET

Grupa K: Columbia vs Portugalia (Miami Gardens, Florida), 19:30 ET

Grupa K: Columbia vs Portugalia (Miami Gardens, Florida), 19:30 ET Grupa K: RD Congo vs Uzbekistan (Stadion Atlanta), 19:30 ET

Grupa J: Algeria vs Austria (Kansas City, Missouri), 21:00 ora locală / 22:00 ET

Grupa J: Iordania vs Argentina (Arlington, Texas), 21:00 ora locală / 22:00 ET

Topul favoritelor la câștigarea Cupei Mondiale 2026

1.Spania – cotă medie 5.40

2. Franța – cotă medie 6.10

3. Anglia – cotă medie 7.50

4. Portugalia- cotă medie 9.25

5. Brazilia – cotă medie 9.50

6. Argentina – cotă medie 10.00

7. Germania – cotă medie 15.00

8. Țările de Jos – cotă medie 22.00

9. Norvegia – cotă medie 26.00

10. Columbia – cotă medie 32.00

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