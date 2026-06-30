Fotbaliștii stângaci nativi sunt considerați extrem de rari și au o valoare strategică pe teren. Ei nu trebuie să-și repoziționeze corpul pentru a pasa sau a primi mingea pe piciorul preferat — sunt deja în poziția ideală. Află mai multe detalii!

Lionel Messi și Erling Haaland sunt fotbaliști stângaci

Lionel Messi (Argentina), Bukayo Saka (Anglia), Lamine Yamal (Spania) și Mohamed Salah (Egipt) sunt jucători extrem de talentați, dar fiecare are propriul lui stil. În categoria lor a intrat și norvegianul Erling Haaland, înalt, puternic și foarte bine pregătit tehnic, care a reușit să se viralizeze datorită performanței sale la Cupa Mondială 2026.

Toți acești fotbaliști sunt în mod natural „stângaci”, o caracteristică pe care o întâlnim la 14%-17% din populația globală. Când vine vorba despre echipele de fotbal, procentul ajunge la 23%-32%, în timp ce în unele echipe de juniori din Olanda ajunge chiar la 41% în rândul fundașilor.

De ce jucătorii de fotbal stângaci sunt valoroși?

Jucătorii stângaci au o valoare strategică majoră pe teren. Antrenorii nu caută doar condiție fizică, viteză sau inteligență de joc atunci când fac scouting, ci și piciorul preferat. Potrivit unui studiu olandez, stângacii au mai multe șanse de a fi selectați în echipele de juniori. Cu toate că este un avantaj, acest lucru nu le garantează că rămân în lot.

După ce intră în sistem, concurența devine tot mai acerbă și proporția stângacilor rămâne ridicată, mai ales pe anumite posturi. Avantajul tactic al stângacilor este real când sunt plasați pe partea terenului corespunzătoare piciorului lor dominant.

Un bun exemplu este australianul Harry Kewell, care poate executa rapid și eficient pase sau șuturi din prima atingere, fără ajustări suplimentare. Nu trebuie să-și repoziționeze corpul pentru a pasa sau a primi mingea pe piciorul preferat.

Avantajul fotbaliștilor stângaci

Pentru acest tip de jucători, este un avantaj dacă evoluează pe partea stângă. Așa nu sunt nevoiți să mute mingea pe partea dreaptă, lucru care l-ar orienta spre interiorul terenului și l-ar expune mai mult adversarilor. La fel se întâmplă cu fotbaliștii dreptaci – partea dreaptă este avantajul lor, potrivit The Conversation.

Messi sau Cristian Volpato pot folosi acest avantaj și ca „extremă inversată” – un jucător care joacă pe partea opusă piciorului său dominant și poate pătrunde spre interiorul terenului). Pe scurt, dacă își controlează bine piciorul drept la derută, pot tăia spre interior și pot folosi piciorul stâng pentru a șuta la poartă. Unghiul de pasare devine mai larg și câmpul vizual se îmbunătățește, facilitând pasele decisive către atacanți.

Adversarii stângaci pot fi mai greu de apărat

Jucătorii caută mereu tipare în mișcările adversarilor ca să poată anticipa ce vor face în continuare. Modul de deplasare poate indica intențiile sau structura jocului.

În cazul fotbaliștilor stângaci, aceste tipare sunt diferite și adversarii procesează mai greu informația de pe teren. Motiv pentru care pot lua decizii sau pot reacționa cu delay. Acest lucru este crucial în cazul meciurilor cu adevărat importante, cum ar fi cele de la Cupa Mondială 2026.

Poți antrena piciorul stâng?

Specialiștii spun că da, se poate, și chiar recomandă asta pentru fotbaliști. Un astfel de exemplu este jucătorul Kylian Mbappe, care este nativ pe piciorul drept, dar poate dribla și șuta și cu stângul. Cu toate astea, orice antrenament ai face nu îți va schimba niciodată preferința naturală. Poți să dezvolți o „ambidextrie funcțională”, în care piciorul non-dominant devine aproape la fel de eficient ca cel dominant.

La nivel înalt, cluburile apreciază mult fotbaliștii care pot „jongla” cu ambele picioare. Potrivit unor cercetări, persoanele stângace au rezultate puțin mai bune la testele de gândire creativă.

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