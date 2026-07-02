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De când au început problemele în căsnicia Ilenei Sterp cu Daniel? ”El vine doar în weekend acasă”

De: Andreea Stăncescu 02/07/2026 | 08:47
De când au început problemele în căsnicia Ilenei Sterp cu Daniel? ”El vine doar în weekend acasă”
Când au apărut problemele între Ileana Sterp și Daniel Aloman / Sursa foto: Social media
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După o perioadă îndelungată în care s-a speculat că mariajul lor o perioadă dificilă, Ileana Sterp a confirmat că ea și Daniel Aloman au divorțat. Problemele dintre cei doi nu sunt recente, ci persistau de mai mult timp, însă au ales să le țină departe de ochii publicului. După șapte ani de relație și aproape șase ani de căsnicie, cei doi au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste.

Cei doi s-au căsătorit în 2019 și au împreună doi copii, o fetiță și un băiețel. De-a lungul timpului, Ileana și Daniel au ales să își țină viața de familie departe de lumina reflectoarelor, preferând să vorbească rar despre relația lor. Chiar dacă erau activi pe rețelele de socializare, au fost discreți în ceea ce privește problemele din căsnicie.

Ce probleme auapărut în căsnicia celor doi

Primele zvonuri despre o posibilă despărțire au apărut în urmă cu câteva luni, după ce Ileana Sterp s-a mutat în satul natal, iar fanii au observat mai multe schimbări în viața ei. La acel moment, influencerița a negat că ar exista un divorț și a explicat că soțul său lipsea frecvent de acasă din cauza serviciului, fiind nevoit să lucreze în deplasare. Daniel Aloman este antreprenor, administrând o pensiune și lucrând, totodată, ca dulgher.

„Nu m-am despărțit de soțul meu. Suntem în continuare o familie. El vine doar în weekend acasă, pentru că așa este job-ul lui, este mai mult în deplasare. Într-adevăr, am avut niște momente mai grele, dar nu nici vorbă despre divorț”, a povestit Ileana Sterp în urmă cu ceva timp.

Sursa foto: Social media

Deși Ileana Sterp a fost complexată de înălțimea pe care o are Daniel Aloman, aspectele precum înțelegerea și compatibilitatea au fost mai importante, astfel că nu a mai ținut cont.

„Eu când l-am cunoscut pe Dani… El e mai scund cu câțiva centimetri decât mine și m-am gândit atunci și mi-am zis: ‘Mă, e mai scund! Eu toată viața am fugit de bărbații mai scunzi decât mine, eu fiind înaltă, dar, după ce l-am cunoscut pe el ca om și mi-am dat seama cum este el, de fapt, și cum pot trăi lângă el, am realizat că fizicul nu este totul, sau, cel puțin, nu este demn de a fi pus pe primul loc”, a mai spus influencerița.

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