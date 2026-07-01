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Ce a postat Daniel Aloman pe Instagram, după ce Ileana Sterp a confirmat divorțul

De: Denisa Crăciun 01/07/2026 | 19:24
Ce a postat Daniel Aloman pe Instagram, după ce Ileana Sterp a confirmat divorțul
Prima postare a lui Daniel Aloman, după divorț/ sursa foto: social media
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Ileana Sterp a confirmat în urmă cu ceva timp faptul că ea și Daniel Aloman au divorțat. În timp ce sora lui Iancu și Culiță Sterp a explicat că nu își dorește să abordeze subiectul delicat, fostul partener a făcut o postare neașteptată în mediul online.

Ileana Sterp și Daniel Aloman au ales să meargă pe drumuri separate după șapte ani de căsnicie. Vestea i-a șocat pe toți, astfel că unii au criticat alegerea celor doi, iar alții au transmis mesaje de susținere. Pe de altă parte, CANCAN.RO a vrut și o reacție din partea bărbatului, însă răspunsul său a fost unul clar: nu își dorește să vorbească despre divorț și a încheiat printr-un mesaj scurt: „Doamne ajută la toată lumea!” Totuși, ulterior, Daniel a avut o altă reacție.

Ce a postat Daniel Aloman, după confirmarea divorțului

După ce Ileana a confirmat divorțul, Daniel Aloman încearcă să treacă peste momentele dificile. Acesta este în continuare activ pe rețelele de socializare, acolo unde a făcut o postare neașteptată. El se concentrează pe planurile profesionale și personale.

Probabil că mulți se așteptau ca fostul soț al Ilenei să posteze mesaje cu subînțeles sau anumite replici la adresa ei, lucrurile nu stau chiar așa. El a preferat să fie diplomat și să se posteze chiar de pe șantier. Acesta se ocupă de construcții (dulgherie și montaj acoperișuri), astfel că a publicat imagini dintr-o casă, aflată în plină construcție. De asemenea, alături de fotografii, Daniel a scris și un mesaj, care sugerează că își canalizează toată energia în muncă.

Încet-încet prinde formă, a scris Daniel Aloman pe Instagram.

Prima postare a lui Daniel Aloman, după divorț/ sursa foto: social media
Prima postare a lui Daniel Aloman, după divorț/ sursa foto: social media

Ce avere au de împărțit Daniel Aloman și Ileana Sterp

Cei doi au avut mai multe afaceri profitabile, însă una dintre ele a atras atenția în mod deosebit. Este vorba despre vila de lux din Sebeș, pe care au închiriat-o în scop turistic. Aceștia au locuit înainte de divorț într-un penthouse, însă în luna martie, influencerița s-a mutat într-o casă de la țară. Pe lângă afaceri și locuințele impresionante, la avere se adaugă și câteva mașini de zeci de mii de euro.

VEZI ȘI: Ce avere au de împărțit Ileana Sterp și Daniel Aloman. Ce bunuri dețin cei doi, de fapt

Ce a spus Daniel Aloman când Ileana Sterp s-a mutat de acasă? A recunoscut problemele din căsnicie

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