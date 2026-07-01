Ce a spus Daniel Aloman când Ileana Sterp s-a mutat de acasă? A recunoscut problemele din căsnicie

Ileana Sterp și Daniel Aloman au ales să meargă pe drumuri separate după mai mulți ani de căsnicie. Deși vestea divorțului a surprins mulți dintre urmăritorii lor, de-a lungul timpului au existat indicii care sugerau că relația nu era lipsită de dificultăți. Chiar bărbatul a lăsat să se înțeleagă, în anumite momente, că au existat provocări în viața de cuplu. Una dintre cele mai comentate situații a avut loc la aniversarea mamei Geta, când acesta a făcut o remarcă amuzantă la adresa soacrei sale.

Ileana Sterp a recunoscut că mariajul său nu a fost lipsit de provocări. Ca în orice cuplu, au existat momente dificile și situații care au pus relația la încercare. Totuși, ea a lăsat să se înțeleagă că problemele au fost depășite de fiecare dată, iar despărțirea nu reprezenta o opțiune luată în calcul. Declarațiile făcute de-a lungul anilor au arătat că cei doi au încercat să găsească soluții și să își continue drumul împreună.

Ce a spus Daniel Aloman

Un episod care a atras atenția internauților a avut loc la aniversarea mamei Geta. Cu ocazia zilei sale de naștere, copiii acesteia au organizat o petrecere în familie, alături de persoane apropiate. Atmosfera a fost una relaxată, iar schimbul de replici dintre sărbătorită și Daniel Aloman a stârnit amuzamentul celor prezenți.

Remarca făcută de acesta, referitoare la personalitatea puternică și sinceritatea bine-cunoscută a mamei Geta, a fost interpretată de unii drept o simplă glumă, însă alții au văzut-o ca pe un indiciu că în familie au existat, de-a lungul timpului, și momente tensionate. În familia Sterp au existat și momente mai puțin liniștite precum numeroasele tensiuni între aceasta și nora sa, Daniela Iliescu, soția lui Culiță Sterp,

Ileana Sterp: „Să ai toată viața zâmbetul ăsta larg pe față, pe care îi al astăzi! Să știi că o să fim toată viața lângă tine și tu lângă noi. Doamne, ajută să fim sănătoși!” Mama Geta: „Vecina mea scumpă și fata mea dragă care nu m-a lăsat să stau singură” Daniel Aloman: „Multă sănătate, fericire, șnur la gură câteodată” Mama Geta: „Aia nu se poate” Daniel Aloman: „Am băgat de seamă de vreo șapte ani” Ileana Sterp: „Fermoar la gură”

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