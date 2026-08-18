Cine este Nicoleta Balint de la Burlacii: Foc în Paradis. La ce alte emisiuni a mai participat? „Îmi place să fiu pe primul loc”

Concurenta Nicoleta Balint de la „Burlacii: Foc în Paradis” nu este la prima experiență TV! Tânăra a mai participat și în cadrul altor emisiuni unde și-a căutat jumătatea, dar se pare că nu a avut deloc succes. Află detalii!

Cine este Nicoleta Balint de la Burlacii: Foc în Paradis

Tânăra are 29 de ani, este născută pe 5 iulie 1997, este zodia Rac și lucrează în marketing, meserie despre care spune că îi permite să fie „extrem de creativă”. Este competitivă, directă și știe ce își dorește de la viață, dar și de la bărbatul care vrea să o cucerească. Se descrie ca fiind o persoană sinceră, calmă și loială.

„Sunt calmă, calculată și seducătoare în felul meu. Mi-ar plăcea ca oamenii să vadă dincolo de aparențe”, mărturisește Nicoleta despre ea.

A acceptat provocarea Paradisului din Turcia pentru a se face… remarcată!

„Nu am venit să fiu comparată, am venit să fiu remarcată”, a mărturisit aceasta pentru PRO TV.

Ce-și dorește Nicoleta Balint de la un iubit

Concurenta emisiunii „Burlacii: Foc în Paradis” își dorește mult un om care să o facă să râdă, să o respecte, să-i ofere siguranță emoțională și clipe plăcute. Vrea ca partenerul ei să fie înalt și să posede un caracter puternic. Mai trebuie să fie inteligent, echilibrat și carismatic. Este o tânără care nu se mulțumește cu puțin și partenerul ei va fi nevoit să se ridice la standardele blondei dacă vrea să-i cucerească inima.

Nicoleta Balint este deschisă la iubire și nu ar refuza o relație de lungă durată cu unul dintre concurenții emisiunii „Burlacii: Foc în Paradis”, dacă între ei se va lega o conexiune autentică.

Pentru a se asigura că rămâne în competiție și va avea o șansă la marele premiu, Nicoleta trebuie să stabilească o conexiune extrem de puternică cu unul dintre concurenți. Fiecare alegere făcută poate fi un pas spre succes sau unul spre… eliminare!

Nicoleta Balint a făcut „victime” la Burlacii

Potrivit surselor CANCAN.ro, tânăra concurentă a reușit să cucerească inimi în timpul filmărilor din Turcia. La început, Nicoleta s-a arătat interesată de Robert Stancu, fost concurent al emisiunii „Casa iubirii” de la Kanal D, care s-a arătat și el interesat de ea.

Dar Bogdan Mocanu, cunoscut în urma aparițiilor sale la „Puterea Dragostei” de la Kanal D, a fost fermecat de personalitatea blondinei. Acesta a întrebat-o pe tânără dacă ar rezista tentației în cazul în care cei doi ar ajunge în camera matrimonială, unde ar fi nevoiți să doarmă îmbrățișați.

Nicoleta Balint a recunoscut că există un risc ca lucrurile „să se încingă”, cuvinte care l-au făcut pe Bogdan Mocanu să continue seria de tatonări. Doar că Robert a văzut întregul moment și… Află toate detaliile picante numai pe CANCAN.ro!

La ce emisiuni a mai participat Nicoleta

Tânăra de 29 de ani nu este la prima ei apariție televizată. Aceasta a mai participat în primul sezon al emisiunii „Casa iubirii” de la Kanal D, dar și ca ispită în cadrul emisiunii „Insula Iubirii” din Ungaria (în 2024), apoi în sezonul 9 de la Antena 1.

„AȘTEPTAREA A LUAT SFÂRȘIT! Din în 1 septembrie mă puteți urmări în fiecare zi de luni până joi la Temptation Island Hu în rolul de ispită”, a scris Nicoleta pe TikTok, în urmă cu 2 ani.

În cadrul sezonului 9 din Thailanda, tânăra a făcut mai multe dezvăluiri despre ceea ce o atrage la un bărbat.

„Atitudinea unui bărbat mă atrage, e primul lucru pe care-l observ, și apariția lui. Îmi place să fiu eu pe primul loc și atunci nu accept să fiu pe locul doi sau să împart cu cineva aceeași persoană. Deci exclus! Mi-ar plăcea să simtă că au primit anumite răspunsuri pe care pot să le aplice, pe viitor, în relațiile lor”, a spus Nicoleta Balint la Insula Iubirii.

După ce a participat la cele două sezoane ale emisiunii Insula Iubirii, Nicoleta Balint a oferit câteva detalii despre experiența din Ungaria versus cea din România.

„Am fost la Insula Iubirii din Ungaria, a fost primul sezon după 20 de ani. M-au contactat ei să mă duc în calitate de ispită. Partener nu am, așa că a trebuit să mă duc singură. Am simțit niște diferențe, mi-a plăcut mai mult aici (n.r. în ediția din România), a fost total altceva”, a spus Nicoleta Balint în urmă cu un an.

Aceste apariții au ajutat-o să devină cunoscută în România, adunând un public de 56.000 de urmăritori pe Instagram și 150.000 pe TikTok.

Nicoleta Balint își dorea o familie

În aprilie 2024, tânăra discuta despre relația pe care a avut-o cu Sorin, fost concurent la „Casa iubirii”. Cei doi și-au început relația în cadrul emisiunii și au continuat-o și după ce s-a terminat primul sezon. Din păcate, iubirea lor nu a trecut testul timpului și s-au despărțit cu mare scandal.

Și-au adus jigniri în mediul online, făcându-și mai multe reproșuri legate de motivul pentru care s-au despărțit. Pentru că Nicoleta a primit multe comentarii negative din partea publicului, a luat o pauză de la rețelele sociale.

„M-a afectat strict fosta relație. O perioadă după ce ne-am despărțit, ne-am bălăcărit destul de mult pe live-uri și am simțit că nu este ok ce se întâmplă. Așa că am preferat să dispar o perioadă și să nu mai vorbesc despre asta. Dacă intram pe live, toată lumea mă întreba de el și atunci am zis că cel mai bine e să nu mai fac deloc o perioadă până se liniștesc apele și până uită lumea. Acum sunt bine, sunt mult mai bine față de cum am fost”, a spus Nicoleta Balint la vremea respectivă.

Tânăra a susținut încă de la primele apariții TV că își caută jumătatea, un bărbat alături de care să formeze o familie. Cu toate acestea, nu este dispusă la compromisuri: nu ar sta cu orice bărbat doar pentru acest vis.

„Mi-aș dori și copil și căsătorie, dar dacă nu ai omul ăla cu care să simți să faci asta, prefer să stau în banca mea”, a mai spus Nicoleta.

Ce pasiuni are Nicoleta de la Burlacii

Tânăra concurentă este pasionată de make-up, mai nou de balet, dar și de dezvoltarea ei personală. Pentru a ajunge o variantă mai bună a ei, citește constant despre cum să se îmbunătățească pe plan personal și profesional.

„Îmi place să mă machiez și să citesc cărți de dezvoltare personală”, a mai adăugat Nicoleta în cadrul emisiunii „Insula Iubirii”.

Adoră să călătorească ori de câte ori are ocazia, reușind să viziteze mai multe țări precum Thailanda, Spania, Italia, Grecia sau Ungaria.

„Ador să călătoresc. Eu sunt născută vara și ador să stau la plajă, să fie cald, să aud valurile care mă liniștesc maxim”, a mai spus blondina.

Și, cu toate că a declarat că este atrasă la prima vedere de apariția și atitudinea unui bărbat, Nicoleta Balint susține că interiorul unui om este cel care te ține aproape de el.

„Aspectul fizic contează, dar nu e totul. Prima impresie atrage, dar ceea ce te ține lângă cineva e dincolo de exterior. Eu investesc în mine, dar cu măsură: sport, alimentație, îngrijire de bază. Cred că eleganța e un mix între cum arăți și cum te porți”, a mărturisit aceasta, în urmă cu un an, pentru Libertatea.

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