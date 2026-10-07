Zbor neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile monitorizează situația

Zbor neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile monitorizează situația
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Autoritățile din Republica Moldova au urmărit un nou zbor neautorizat. Totul s-a întâmplat miercuri, 7 octombrie, în cursul dimineții. Ministerul Apărării de la Chișinău a precizat că s-a petrecut în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei. 

Miercuri, 7 octombrie, în jurul orei 08:44, autoritățile din Republica Moldova au urmărit un zbor neautorizat. În ultima perioadă, tot mai multe incidente de acest fel au loc la granița cu Ucraina. Evenimentul are loc în contextul unui atac rusesc asupra Ucrainei. Serviciul Operații Aeriene este în continuare în alertă și monitorizează spațiul aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

Zbor neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova

Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat zborul neautorizat, cu părăsirea imediată a spațiului aerian din direcția localităţii Limanske (Ucraina), la ora 08:44. Totul s-a petrecut în timp ce a avut loc un alt atac rusesc masiv asupra Ucrainei.

„În contextul atacurilor masive ale Federaţiei Ruse asupra Ucrainei, Serviciul Operaţii Aeriene al Armatei Naţionale informează despre un zbor neautorizat în spaţiul aerian naţional, la ora 08:43, cu părăsirea imediată a spaţiului aerian în direcţia localităţii Limanske (Ucraina), la ora 08:44”, anunţă, miercuri dimineaţă, Ministerul Apărării de la Chişinău, potrivit News.ro.

De asemenea, în acest context, Serviciul Operații Aeriene monitorizează spațiul aerian din Republica Moldova, împreună cu cei autorizați și partenerii.

Un alt zbor neautorizat a avut loc sâmbătă

Nu este singura dată când au avut loc astfel de situații. Pătrunderea de drone sau rachete în spațiul aerian din Republica Moldova dar și în alte țări în apropiere de războiul din Ucraina, a devenit tot mai frecvent în ultima perioadă. Un alt exemplu concret sâmbătă dimineață, mai multe drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar în două zone au fost descoperite fragmente ale aparatelor de zbor.

Totodată, au fost sesizate în mai multe locuri explozii inclusiv la Crocmaz. Acolo, deflagrația a provocat un incendiu de vegetație și a spart geamurile unei brigăzi agricole. Din fericire, nu au existat victime. Autoritățile au găsit mai multe fragmente de drone în apropierea localităţilor Dubovca şi Hînceşti, dar şi în raionul Anenii Noi.

VEZI ȘI: Noapte de alertă la granița României. Două aeronave F-18 au decolat de urgență de la Mihail Kogălniceanu

O navă a fost lovită de o dronă lângă platforma Pescăruș, 13 marinari sunt daţi dispăruți. Este alertă în Marea Neagră!

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