Noapte de alertă la granița României. Două aeronave F-18 au decolat de urgență de la Mihail Kogălniceanu

Noapte de alertă la granița României. Două aeronave F-18 au decolat de urgență de la Mihail Kogălniceanu
Aeronavă F-18. Foto: Pixabay
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Două ținte aeriene au fost detectate în spațiul aerian ucrainean, în apropierea frontierei fluviale cu România, în noaptea de 5 spre 6 octombrie, situație care a determinat ridicarea în aer a două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole aflate în serviciul de luptă la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, sistemele de supraveghere radar au identificat cele două ținte care evoluau în spațiul aerian al Ucrainei, în apropierea frontierei cu România, în zona județului Tulcea. În contextul monitorizării permanente a situației de securitate din regiune, autoritățile au activat procedurile specifice de alertă.

Noapte de alertă la granița României

Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind dispuse măsuri pentru avertizarea populației din nordul și estul județului Tulcea. Astfel, locuitorii din zonele vizate au fost informați cu privire la situația în desfășurare și la recomandările transmise de autorități.

La ora 2:20 a fost emis un mesaj RO-Alert pentru populația aflată în proximitatea zonei de frontieră, după ce activitatea aeriană din spațiul ucrainean a fost monitorizată de structurile responsabile. În paralel, cele două aeronave F-18 spaniole au executat misiuni de supraveghere și observare a situației din apropierea graniței.

Două aeronave F-18 au decolat de urgență de la Mihail Kogălniceanu

Ministerul Apărării Naționale a precizat că, pe durata întregului incident, nu au fost detectate pătrunderi ale unor ținte aeriene în spațiul aerian național. Datele furnizate de sistemele de monitorizare au indicat că activitatea s-a desfășurat exclusiv pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei fluviale cu România.

Alerta aeriană a încetat la ora 3:14, iar măsurile de avertizare a populației au fost ridicate după încheierea situației care a impus monitorizarea sporită a spațiului aerian din zona de nord-est a județului Tulcea, au transmis reprezentanții Ministerului Apărării Naționale.

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