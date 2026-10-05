Armata Română mobilizează 10.000 de oameni. Care este motivul

Armata Română mobilizează 10.000 de oameni. Care este motivul
Armata Română. Foto: Facebook
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Aproximativ 10.000 de rezerviști din București și Ilfov sunt chemați, începând de astăzi, la exercițiul MOBEX 2026, organizat de Ministerul Apărării Naționale pentru verificarea nivelului de pregătire al rezervei și a capacității structurilor militare de a fi completate cu personal în situații de mobilizare.

Exercițiul are loc într-un moment sensibil pentru sistemul de apărare, în contextul în care conducerea militară atrage atenția asupra problemelor legate de îmbătrânirea rezervei și de blocarea programului destinat atragerii tinerilor în pregătirea militară voluntară.

Armata Română mobilizează 10.000 de oameni

Rezerviștii convocați vor fi prezenți timp de o zi în unitățile militare la care sunt repartizați, notează ObservatorNews. Odată ajunși acolo, aceștia vor fi identificați, echipați și vor participa la activități de instrucție militară, inclusiv la ședințe de tragere cu muniție de război.

Datele Armatei arată că rezerva de mobilizare pe care se bazează România în cazul unui conflict are o medie de vârstă apropiată de 50 de ani. Pentru întinerirea acesteia a fost lansat un program prin care tinerii puteau urma, în mod voluntar, patru luni de pregătire militară, beneficiind de o remunerație de aproximativ 20.000 de lei.

Pentru prima dată, un general al Armatei Române admite public că acest program nu a putut fi pus în aplicare din cauza întârzierilor administrative.

„Programul de soldați gradați voluntari în termen, și anume pregătirea de bază de patru luni de zile, în acest moment nu a putut fi inițiat datorită inabilității Guvernului de a adopta actele juridice subsecvente legii cinci din 2026”, a declarat general maior Mircea Gologan, conducătorul exercițiului MOBEX 2026.

Câte zile durează MOBEX 2026

În paralel, Armata încearcă să combată valul de dezinformări care a apărut la exercițiile similare organizate în anii precedenți. Atunci, ordinele de chemare trimise rezerviștilor au alimentat pe rețelele sociale speculații potrivit cărora România s-ar pregăti pentru un conflict militar.

Pentru a evita apariția unor interpretări similare, Ministerul Apărării Naționale a demarat din timp o campanie de informare referitoare la scopul și desfășurarea exercițiului.

Reprezentanții organizatorilor insistă că exercițiul nu are legătură cu actualul context de securitate din regiune și că astfel de activități sunt planificate periodic.

„Nu are absolut nicio legătură cu situația geostrategică din estul României. Ele se desfășoară cu o periodicitate undeva la cinci-6 ani. Menționez că, într-adevăr, Bucureștiul, în ultimii ani nu a fost antrenat în aceste exerciții. Trebuie să ne gândim la amploarea Capitalei, la numărul mare de locuitori și la numărul mare de indicative care sunt dislocate aici”, a afirmat Băltătescu Mihai, directorul exercițiului MOBEX 2026.

Exercițiul MOBEX 2026 se va desfășura până la data de 12 octombrie și are rolul de a evalua capacitatea de reacție și nivelul de pregătire al rezerviștilor care pot fi mobilizați de Armata Română.

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