Este duminică, ultima zi de relaxare înainte de o nouă săptămână de muncă, și echipa CANCAN.ro vă aduce un nou banc amuzant. Bulă, celebrul nostru personaj, este oprit de un polițist de la Rutieră pentru că merge pe trotuar. Deznodământul este hilar!

Bulă este oprit de un polițist de la Rutieră:

– Domnule, de ce circulați pe trotuar?

– Păi pe unde ați vrea să merg, domnule polițist! Pe stradă nu am voie, că nu am permis.

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Traducere din română în spaniolă

– Vorbești spaniolă?

– Desigur!

– Tradu, te rog: „Nucile astea sunt bune!”

– Buenas Noches!

Un bărbat merge la doctor și îi spune:

– Domnule doctor, am o problemă gravă. În fiecare noapte visez că sunt într-un stadion de fotbal, iar 30.000 de oameni strigă la mine să dau mingea mai departe. Mă trezesc transpirat și nu mai pot dormi!

Doctorul îl ascultă atent și îi spune:

– Vă prescriu niște pastile. Luați una înainte de culcare și o să vedeți că nu mai visați așa.

Bărbatul întreabă:

– Și dacă în seara asta am meci?

Doctorul:

– Atunci nu luați pastila.

Bărbatul se gândește puțin și spune:

– Bine, dar mâine seară sigur o iau.

Doctorul:

– Perfect. Și în seara asta ce faceți?

– În seara asta sunt finala Champions League. Nu pot să-mi las echipa la greu!

Un bărbat intră într-un restaurant și comandă:

– O supă, un grătar și o bere, vă rog.

Chelnerul îi aduce supa, iar bărbatul începe să mănânce. După câteva linguri, îl cheamă:

– Domnule, veniți puțin! Cred că aveți ceva în supă.

Chelnerul se uită și întreabă:

– Ce anume, domnule?

– O muscă!

Chelnerul ia farfuria, se uită atent, apoi spune:

– Nu vă faceți griji, domnule, este doar o muscă mică.

Bărbatul, nervos:

– Nu mă interesează dacă e mică! Eu am comandat supă, nu insecte!

Chelnerul îi ia farfuria și se întoarce după câteva minute cu alta.

Bărbatul gustă, apoi îl cheamă din nou:

– Acum e și mai rău!

– Ce s-a întâmplat, domnule?

– Acum nu mai e o muscă! Sunt două!

Chelnerul se uită în farfurie și spune calm:

– A, da… probabil că cea din prima supă și-a chemat un prieten să vadă de ce a fost mutată!

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