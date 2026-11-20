Este vineri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

– Bulă, ce tot faci acolo?

– Nimic, Bubulino.

– Cum nimic? De o oră tot studiezi certificatul nostru de căsătorie.

– Da, căutam data de expirare…

Alte bancuri haioase

Un bărbat merge la doctor și îi spune:

– Domnule doctor, am o problemă gravă. În fiecare noapte visez că sunt într-un stadion de fotbal, iar 30.000 de oameni strigă la mine să dau mingea mai departe. Mă trezesc transpirat și nu mai pot dormi!

Doctorul îl ascultă atent și îi spune:

– Vă prescriu niște pastile. Luați una înainte de culcare și o să vedeți că nu mai visați așa.

Bărbatul întreabă:

– Și dacă în seara asta am meci?

Doctorul:

– Atunci nu luați pastila.

Bărbatul se gândește puțin și spune:

– Bine, dar mâine seară sigur o iau.

Doctorul:

– Perfect. Și în seara asta ce faceți?

– În seara asta sunt finala Champions League. Nu pot să-mi las echipa la greu!

„Tu de ce nu ești romantic ca alți bărbați”

— Tu de ce nu ești romantic ca alți bărbați?

— Cum adică nu sunt romantic?

— Păi, alți bărbați sunt în stare să aducă și luna de pe cer.

— Eu nu pot să-ți aduc luna de pe cer, dar pot să-ți dau vreo două palme, să vezi stele verzi!

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