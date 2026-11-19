Ne apropiem cu pași repezi de weekend, iar acesta este un motiv în plus să ne încărcăm bateriile cu energie și voie bună. CANCAN.RO s-a ocupat de asta și a pregătit cititorilor un banc savuros, menit să stârnească hohote de râs și să ne mai scape de stresul sarcinilor cotidiene. De această dată, protagonistul este Bulă, care a fost părăsit de Bubulina pentru cel mai bun prieten al său.
– Bulă, ce mai zici?
– Ștrulă, m-a părăsit Bubulina pentru cel mai bun prieten al meu.
– Cum adică? Credeam că eu sunt cel mai bun prieten al tău.
– Sincer să fiu, acum este el…
Alte bancuri amuzante
Bulă și boala contagioasă
– Domnule Bulă, aveți o boală contagioasă rarisimă.
– Of, domnule doctor. Și ce fac?
– Veți fi mutat într-o cameră specială, separată de restul lumii, unde veți mânca doar pizza și clătite.
– Și astea mă vor ajuta să mă fac bine?
– Nu, dar pizza și clătitele sunt singurele care încap pe sub ușă.
Bulă și Insula Iubirii
Bulă și Bubulina participă la Insula Iubirii. Înainte să plece în Thailanda, Bulă o întreabă pe nevastă-sa:
– Bubulino, ia spune-mi mie: Cum ai reacționa dacă, la bonfire, m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
– Bula, ca o soție înțelegătoare și grijulie ce sunt, o să te vizitez în fiecare zi la spital.
La doctor
Un bărbat merge la doctor și îi spune:
— Domnule doctor, am o problemă. De fiecare dată când beau cafea, mă doare ochiul!
Doctorul îl privește mirat și îl întreabă:
— Dar cum procedați când beți cafeaua?
— Simplu! Pun zahărul, amestec și beau.
— Și lingurița o scoateți din ceașcă?
— Nu întotdeauna…
— Atunci, data viitoare, încercați să scoateți lingurița înainte să beți!
Soția și soțul
Soția îl întreabă pe soț:
— Dragule, dacă aș muri, te-ai recăsători?
— Nu, iubirea mea!
— De ce? Nu-ți place căsnicia?
— Ba da, dar nu cred că aș mai avea noroc de două ori!
Soția se încruntă și continuă:
— Și dacă totuși te-ai recăsători, ai lăsa-o să poarte hainele mele?
— Sigur că nu!
— Dar să conducă mașina mea?
— Nici vorbă!
— Dar să joace golf cu crosele tale?
— Nu, dragă… ea e stângace!
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