Ne apropiem cu pași repezi de weekend, iar acesta este un motiv în plus să ne încărcăm bateriile cu energie și voie bună. CANCAN.RO s-a ocupat de asta și a pregătit cititorilor un banc savuros, menit să stârnească hohote de râs și să ne mai scape de stresul sarcinilor cotidiene. De această dată, protagonistul este Bulă, care a fost părăsit de Bubulina pentru cel mai bun prieten al său.

– Bulă, ce mai zici?

– Ștrulă, m-a părăsit Bubulina pentru cel mai bun prieten al meu.

– Cum adică? Credeam că eu sunt cel mai bun prieten al tău.

– Sincer să fiu, acum este el…

Alte bancuri amuzante

Bulă și boala contagioasă

– Domnule Bulă, aveți o boală contagioasă rarisimă.

– Of, domnule doctor. Și ce fac?

– Veți fi mutat într-o cameră specială, separată de restul lumii, unde veți mânca doar pizza și clătite.

– Și astea mă vor ajuta să mă fac bine?

– Nu, dar pizza și clătitele sunt singurele care încap pe sub ușă.

Bulă și Insula Iubirii

Bulă și Bubulina participă la Insula Iubirii. Înainte să plece în Thailanda, Bulă o întreabă pe nevastă-sa:

– Bubulino, ia spune-mi mie: Cum ai reacționa dacă, la bonfire, m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?

– Bula, ca o soție înțelegătoare și grijulie ce sunt, o să te vizitez în fiecare zi la spital.

La doctor

Un bărbat merge la doctor și îi spune:

— Domnule doctor, am o problemă. De fiecare dată când beau cafea, mă doare ochiul!

Doctorul îl privește mirat și îl întreabă:

— Dar cum procedați când beți cafeaua?

— Simplu! Pun zahărul, amestec și beau.

— Și lingurița o scoateți din ceașcă?

— Nu întotdeauna…

— Atunci, data viitoare, încercați să scoateți lingurița înainte să beți!

Soția și soțul

Soția îl întreabă pe soț:

— Dragule, dacă aș muri, te-ai recăsători?

— Nu, iubirea mea!

— De ce? Nu-ți place căsnicia?

— Ba da, dar nu cred că aș mai avea noroc de două ori!

Soția se încruntă și continuă:

— Și dacă totuși te-ai recăsători, ai lăsa-o să poarte hainele mele?

— Sigur că nu!

— Dar să conducă mașina mea?

— Nici vorbă!

— Dar să joace golf cu crosele tale?

— Nu, dragă… ea e stângace!

CITEȘTE ȘI: BANC | Bulă și Munții Apuseni

BANC | Sergentul îi spune lui Bulă: „Soldat, îmi poți împrumuta 500 de lei până luni?”