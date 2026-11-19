Cutremurul puternic produs în zona seismică Vrancea, în noaptea de marți spre miercuri, 18 noiembrie, a atras atenția presei internaționale. Seismul a fost resimțit nu doar în mai multe regiuni din România, ci și în Republica Moldova și Ucraina. În timp ce Serviciul de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS) a anunțat o magnitudine de 5,3, datele publicate de Institutul Național pentru Fizica Pământului (INFP) indică o valoare de 5,7.

Diferențele dintre cele două estimări constau în faptul că evenimentul seismic a fost evaluat prin metode și scări de magnitudine diferite.

Ce magnitudine a anunțat presa americană

Potrivit datelor publicate de USGS și preluate de presa din Statele Unite, cutremurul din România a avut magnitudinea de 5,3. Americanii au localizat epicentrul la aproximativ 16 kilometri vest de localitatea Nereju Mic, din județul Vrancea, la o adâncime de aproximativ 131 de kilometri.

Seismul s-a produs la ora 02:48, ora României, și a fost suficient de puternic pentru a fi resimțit la distanțe considerabile de epicentru. Potrivit relatărilor BNONEWS, mișcările seismice au fost simțite inclusiv în Chișinău, capitala Republicii Moldova, și la Kiev, în Ucraina.

Ce magnitudine a raportat România

Institutul Național pentru Fizica Pământului a indicat o magnitudine de 5,7 pe scara locală Richter (ml) pentru seismul produs în Vrancea. Diferența este explicată prin utilizarea unor metode diferite de calcul al magnitudinii. Astfel că, valorile nu trebuie interpretate ca măsurători ale unor evenimente diferite.

Impactul seismului a fost resimțit pe o arie extinsă. Centrul Seismologic Euro-Mediteraneean (EMSC) a primit peste 14.000 de raportări de la persoane care au simțit mișcările pământului.

Un martor din județul Covasna, aflat la aproximativ 30 de kilometri de epicentru, a povestit că a simțit cutremurul în două etape. Prima repriză de mișcări a fost mai puternică și a durat aproximativ cinci secunde. Acesta a relatat că obiectele și fotografiile au căzut de pe rafturi.

Și în București seismul a fost resimțit destul de puternic, inclusiv de locatarii aflați la etajele superioare ale clădirilor. Au existat raportări privind mișcări seismice și din Bulgaria, Serbia și Istanbul.

Imagini distribuite pe rețelele sociale au surprins reacțiile oamenilor aflați în aeroportul din Chișinău în momentul cutremurului. Alte înregistrări din Kiev au arătat cum corpurile de iluminat s-au mișcat ușor în timpul seismului.

Zona Vrancea, una dintre cele mai active regiuni seismice din România

Cutremurul s-a produs în zona seismică Vrancea, situată în curbura Carpaților. Regiunea este cunoscută pentru seismele de adâncime, care pot fi resimțite pe suprafețe foarte mari, inclusiv în țările vecine.

Vrancea a fost locul unor cutremure devastatoare de-a lungul timpului. Printre cele mai puternice se numără seismele din 1940 și 1977. Cutremurul din 4 martie 1977 a provocat moartea a peste 1.500 de persoane în România, cele mai multe victime fiind înregistrate în București.

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