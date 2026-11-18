Gabriel Coveșanu, cunoscut drept Cove, a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cum a ajuns să fie asistentul Andreei Marin la „Surprize, Surprize”. Prezentatorul a ținut totul secret timp de 27 de ani, dar acum a scos la iveală detalii din culisele emisiunii care l-a făcut celebru. El a mărturisit că nu va uita niciodată momentul în care a aflat că a luat castingul, dar nici emoțiile primei emisiuni în direct.

Cove a povestit că a ajuns în televiziune în 1998 și că viața lui s-a schimbat din temelii odată cu fenomenul „Surprize, Surprize”. Prezentatorul a mărturisit că a aflat chiar în timpul emisiunii că va fi asistentul Andreei Marin, iar vestea l-a lăsat cu gura căscată. Nici prin cap nu-i trecea ce întorsătură avea să ia cariera lui. Ba mai mult, el a recunoscut că „Zâna Surprizelor” l-a învățat o mulțime de lucruri și că datorită ei a reușit să strălucească în lumina reflectoarelor. Ce să mai, Andreea Marin a avut un rol decisiv în cariera lui, iar actorul nu a uitat nici după aproape trei decenii cine l-a ajutat să ajungă celebru.

„Eu visam să fiu actor. Televiziunea am descoperit-o în 1998, când jucam în niște scenete de divertisment la TVR, în emisiunile lui Liviu Tudan. Atunci am prins gustul. Mai târziu, un coleg de la teatru ne-a convins să mergem la castingul pentru „Surprize, surprize”. Așa am ajuns până la urmă intr un proiect care avea să-mi schimbe viața. Am aflat că am luat castingul chiar în timpul emisiunii. Eram în public când Andreea a anunțat că noul ei coleg se află în sală. Eu mă uitam în jur să văd cine e, până când m-am văzut pe ecrane. Au știut să-mi facă o surpriză, ce să zic! Anii aceia au fost o școală pentru mine. Am avut norocul să lucrez cu o echipă foarte bună și să văd de aproape cum lucrează Andreea Marin. De la ea am învățat ce înseamnă să fii cu adevărat pregătit când intri în direct”, a povestit Cove pentru CANCAN.RO.

Părinții au rămas șocați când au aflat că vrea să fie actor

Cove a povestit și cum a ajuns să se apuce de actorie. Prezentatorul a mărturisit că tatăl lui era militar și că a rămas șocat când a aflat că fiul său vrea să se facă actor. Numai că nici vorbă să-l întoarcă cineva din drum! Cove și-a pus în cap să ajungă pe scenă și nimic nu l-a făcut să renunțe la visul lui. Norocul i-a surâs din plin, căci artistul a fost unul dintre puținii absolvenți care au reușit să se angajeze la teatru imediat după terminarea facultății.

„Prima mea scenă a fost podiumul de la catedră, la liceul „Gheorghe Lazăr”. În pauze mă urcam acolo și le recitam poezii câtorva colege. Le spuneam cam aceleași poezii, dar ele mă ascultau de fiecare dată. Ori le spuneam bine, ori aveam un public foarte răbdător! Tata fusese militar de carieră și, la un moment dat, se pusese problema să merg la liceul militar. La vizita medicală s-a descoperit că aveam miopie, așa că am ajuns la Lazăr. În clasa a zecea m-am hotărât să dau la Teatru. Ai mei au fost puțin surprinși. După facultate, m-am angajat la Teatrul Ion Creangă”, a spus actorul.

Talentul nu este suficient?!

Actorul a recunoscut că talentul nu este întotdeauna suficient pentru a răzbi în această meserie. Cove a mărturisit că, oricât de bun ai fi, uneori trebuie să bați la multe uși ca să-ți faci loc în lumea actoriei.

„Talentul te ajută, dar mai trebuie să bați și tu la uși. Asta le-aș spune tinerilor care vor să facă meseria asta: mergeți la probe, fiți curioși și aveți încredere să încercați din nou când ceva nu vă iese. Uneori ai și norocul unui coleg care te înscrie la casting după ce tu ai plecat de la coadă. Dar, până la urmă, tot tu trebuie să te duci să dai proba!”, a mărturisit el.

VEZI ȘI: Oana Ioniță, despre relația cu Cove: „Am avut o aventură. M-am îndrăgostit de el”

Cove, dat afară din televiziune pentru că nu a ascultat ordinul șefului. Poveste fabuloasă cu Gabriel Coveșeanu și Valeriu Lazarov