Tragedie românească în Italia! Constantin, un bărbat în vârstă de 53 de ani, a fost găsit mort într-o clădire abandonată din Italia. Descoperirea a fost făcută după ce un prieten al bărbatului a alertat carabinierii și le-a spus că nu mai reușise să ia legătura cu el de două săptămâni. Se pare că românul le ascunde apropiaților că a rămas fără adăpost.

Constantin, un cetățean român în vârstă de 53 de ani, a fost găsit fără viață duminică, 15 noiembrie, într-o clădire în construcții abandonată din localitatea Sona, provincia Verona, Italia. Bărbatul era originar din Toplița, județul Harghita, și era cunoscut de apropiați sub porecla „Motanul”. Acesta locuia în comuna Sona de mai bine de 11 ani.

Constantin a fost găsit mort într-o clădire abandonată

După ce nu l-a mai putut contacta timp de două săptămâni, unul dintre prietenii lui Constantin a dat alarma. Bărbatul a fost descoperit rapid de oamenii legii, însă, din păcate, acesta nu mai era în viață. Trupul neînsuflețit a fost găsit într-o clădire abandonată de pe strada Brennero.

Pentru moment, cauza decesului nu a fost făcută publică, iar ancheta este în plină desfășurare. Autoritățile iau în calcul fie o problemă medicală survenită brusc, fie o cădere accidentală drept posibile cauze ale decesului.

Mai mult, potrivit informațiilor apărute în presa internațională, clădirea abandonată în care a fost găsit Constantin îi devenise acestuia casă. Viața bărbatului se schimbase radical, însă a vrut ca apropiații să nu știe acest lucru.

Se pare că românul se adăpostea de o perioadă pe șantierul abandonat de la marginea localității, unde locuiau mai multe persoane fără adăpost. Acolo, Constantin și-ar fi amenajat un loc de dormit cu câteva pături și haine.

Însă, atunci când cunoscuții îl întrebau dacă are nevoie de ajutor, Constantin îi mințea și le spunea că este bine. Bărbatul spunea că doarme la un prieten care lucrează ca șofer de camion și este plecat frecvent de acasă. Nimeni nu știa că românul nu avea, de fapt, un adăpost.

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la morgă, iar autoritățile din Italia încearcă să îi găsească familia.

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