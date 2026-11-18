Anastasia Drozdova, un model în vârstă de 28 de ani, a fost ucisă cu sânge rece de fostul partener. În ultimele luni, femeia ar fi trăit un adevărat coșmar din cauza bărbatului. Chiar se mutase pentru o perioadă din țară pentru a scăpa de el. Însă, imediat cum s-a întors acasă, tânăra a fost ucisă. Ce a putut să facă bărbatul după ce și-a ucis fosta iubită. A postat totul în mediul online.

Anastasia Drozdova, un model originar din Rusia, îl părăsise pe Dmitry Zadvornykh, în vârstă de 38 de ani, în luna septembrie. Potrivit presei internaționale, relația celor doi a fost marcată de multe despărțiri și împăcări, iar bărbatul ar fi avut un comportament abuziv. În încercarea de a scăpa de el, după despărțire, Anastasia s-a mutat pentru o perioadă în Turcia.

Anastasia a fost ucisă de fostul iubit

După o perioadă petrecută în Turcia, tânăra, care era de profesie model, s-a întors la Moscova, unde își închiriase un apartament. Fostul iubit a aflat rapid locația, iar sâmbătă, 14 noiembrie, a intrat peste ea în casă și a atacat-o cu un cuțit.

Potrivit informațiilor din anchetă, bărbatul ar fi înjunghiat-o de opt ori, iar mai apoi i-a aplicat o lovitură fatală și în zona gâtului. Și mai șocant este faptul că după ce a comis oribila crimă, acesta ar fi luat telefonul victimei și ar fi publicat pe Instagram Stories o fotografie cu trupul ei neînsuflețit. Mai mult, imaginea a fost însoțită de un mesaj cutremurător.

„Ai batjocorit persoana nepotrivită și ai plătit prețul. Adio”, ar fi scris bărbatul, potrivit New York Post.

După ce a publicat fotografia în mediul online, individul a plecat cu mașina la un poligon de tragere din apropiere. Poligonul se afla la aproximativ 13 kilometri de locuința Anastasiei. Bărbatul a decis să se sinucidă, așa că s-a împușcat. Ulterior, acesta a fost transportat de urgență la spital, dar medicii nu l-au mai putut salva.

CITEȘTE ȘI:

Jurnalist celebru, găsit fără suflare la periferia unui oraș. Proteste de amploare după moartea ziaristului

Descoperire de ultima oră a anchetatorilor în cazul lui Emil Gânj. Criminalul Andei ar fi ieșit din ascunzătoare

Foto: Instagram