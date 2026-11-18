Tonghi a fost surprins de CANCAN.RO de unul singur, fără Alexia, scăpat pe contraatac cu două domnișoare, pe care le distrează la o cafeluță, la una dintre cele mai cunoscute cafenele din Capitală, zona bună, Primăverii. Tonghi e cu ochii în patru, poate e atent să nu apară Alexia de undeva și să-l surprindă în timp ce face un mic stand-up pentru cele două fete, care se amuză copios de ce le povestește Tonghi. Dar imaginile fac cât o mie de cuvinte! O domnișoară pare să-l fi fascinat în mod deosebit pe Tonghi al nostru. Pardon, al Alexiei. Băiatul îi aruncă o privire care s-ar putea să nu-i pice prea bine iubitei lui oficiale.

Tonghi (nume real incert), vârstă între 17 și 27 de ani, este iubitul Alexiei Eram din 2024, după ce Alexia s-a despărțit de Mario Fresh. Alexia și Mario fuseseră un cuplu foarte mediatizat, având în vedere că Mario e un artist super cunoscut, pe val, iar Alexia e… Alexia, cu sute de mii de followeri (829k) și o viață de star de cinema. E mai mereu la câte o ședință foto de fashion, sau la Paris Fashion Week, sau la New York. Ar putea chiar să-și facă propria aplicație, cu geolocalizare, gen „Unde e Alexia ACUM?”, cu abonamente premium pentru fanii care doresc foarte tare să știe prin ce oraș se mai distrează. Sau lucrează, dar în cazul ei lucrurile se suprapun atât de bine, că totul îi iese natural.

Chiar și așa, nu-l neglijează nici pe Tonghi. Când are chef de el, între două avioane, îl scoate și pe el prin oraș, sau pe plajă (imagini cu Alexia pe șezlong și Tonghi lângă ea puteți găsi AICI) , sau în Nuba Mamaia. Cum a fost în vara asta, când CANCAN.RO i-a surprins din nou în centrul atenției – articolul e AICI.

Între două distracții din astea în doi, se pare că Tonghi mai primește și timp liber, doar pentru el. Ce face cu acest timp liber, e treaba lui. De exemplu, acum a ieșit la o cafeluță, se gândea (probabil) la idei cu care s-o impresioneze pe Alexia, sau ce să-i ia de Moș Nicolae, dar a fost deraiat din momentele de introspecție și „agățat” de două tinere, care îl mai scot din reverie. Și lui Tonghi nu i-a trebuit mult, și-a dat drumul la gură. Fetele râd cu poftă, Tonghi rămâne cool. Până la un punct, pentru că observă că una dintre domnișoare, fata cu păr cânepiu și hanorac gri, cu ochelari de soare de zici că i-a cumpărat din platoul musical-ului Cats. Tonghi se mai uită o dată la ea, ceva mai intens, dar nu face niciun fel de avansuri. Se uită apoi în toate direcțiile, poate o fi fost speriat să nu-i vadă Alexia gândurile.

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