Astăzi, 18 noiembrie, România a fost zguduită de două cutremure. La câteva ore după seimul puternic resimțit în timpul nopții, un nou cutremur a avut loc, de această dată de o intensitate mai mică. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a înregistrat?

Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului, un nou cutremur s-a produs miercuri, 18 noiembrie, la prânz, în zona seismică Vrancea. Seismul a venit la câteva ore după cel de 5,7 din Vrancea.

Un nou cutremur în România

Un cutremur cu magnitudinea de 2,6 pe scara Richter s-a produs miercuri la prânz, 18 noiembrie, la ora locală 14:25. Seismul a avut loc în zona seismică Vrancea, potrivit informațiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremurul a avut loc la o adâncime de 17,5 kilometri, în apropierea de următoarelor orașe: 24.4km SV de Focșani, 42.7km N de Buzău, 79.2km V de Brăila, 79.9km V de Galați, 94.4km SV de Bârlad.

„În ziua de 18 Noiembrie 2026, la ora 14:25:55 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adâncimea de 17.5 km”, a anunțat INFP.

De asemenea, un cutremur cu magnitudinea de 5,7 a zguduit România în noaptea de 18 noiembrie 2026, iar seismul a atras atenția prin intensitatea sa. Potrivit datelor din clasamentul cutremurelor semnificative din ultimii ani, seismul din această noapte ocupă locul al doilea în topul celor mai puternice produse începând cu anul 2000, fiind comparabil ca magnitudine cu un alt cutremur important înregistrat în 2016. Mișcarea seismică a avut loc la ora 02:48.

Cutremurul din această noapte nu este singurul seism puternic înregistrat în România în ultimii ani. În clasamentul mișcărilor tectonice importante se regăsesc și cutremurul din 27 octombrie 2004, care a avut magnitudinea de 6,0, dar și cel din 24 septembrie 2016, cu magnitudinea de 5,7. Tot în Vrancea s-au produs seisme de 5,6 grade pe 22 noiembrie 2014 și 28 decembrie 2016, iar în 2018, pe 28 octombrie, un alt cutremur a atins magnitudinea de 5,5.

Un seism important a avut loc și în Gorj, pe 14 februarie 2023, când pământul s-a zguduit cu o magnitudine de 5,5, eveniment neobișnuit pentru zona respectivă, care a fost urmat de numeroase replici.

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