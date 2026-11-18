Anne Hathaway a devenit mamă pentru a treia oară, la vârsta de 43 de ani. Actrița americană și soțul ei, Adam Shulman, și-au mărit familia, noul membru al acesteia alăturându-se celor doi băieți ai cuplului, Jonathan, în vârstă de 10 ani, și Jack, care a împlinit 6 ani.

Anne Hathaway este căsătorită din 2012 cu Adam Shulman, designer de bijuterii și producător de filme. Cei doi și-au construit o familie discretă, departe de agitația de la Hollywood.

Anne Hathaway a devenit mamă pentru a treia oară

Vedeta, recompensată cu premiul Oscar pentru rolul din „Les Misérables”, a făcut publică vestea celei de-a treia sarcini pe 19 iunie, printr-o postare pe Instagram.

Ulterior, într-o apariție la emisiunea „Late Night with Seth Meyers”, Anne Hathaway a vorbit despre surpriza pe care a avut-o când a aflat că va deveni din nou mamă, după ce a trecut de pragul de 40 de ani.

„Doamne, este minunat. Este minunat. Adică, știam ce facem, dar am fost atât de șocați că a funcționat”, a povestit actrița.

Ea a găsit și o modalitate amuzantă de a descrie momentul, apelând la o expresie din baschet.

„Am fost atât de șocați că s-a întâmplat așa, încât îi spunem acestuia «buzzer-beater»”, a glumit Anne Hathaway.

Expresia folosită desemnează un coș marcat chiar înainte ca timpul de joc să expire, iar prezentatorul Seth Meyers a intrat în jocul ei de cuvinte, remarcând că familia a reușit chiar în ultima secundă.

Venirea pe lume a celui de-al treilea copil marchează un moment special și într-un an extrem de aglomerat pentru actriță. În 2026, aceasta a avut un program profesional impresionant, fiind implicată în cinci producții cinematografice: „Mother Mary”, „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, „Odiseea”, regizată de Christopher Nolan, „The End of Oak Street” și „Verity”.

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