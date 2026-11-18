Berberina este numită uneori „Ozempic-ul naturii” datorită presupuselor sale beneficii pentru pierderea în greutate. Unii consideră că efectele sale asupra glicemiei pot contribui la slăbit, însă aceste afirmații nu sunt susținute de cercetări. Iată ce este berberina, numită „ozempicul naturii”.

Este berberina cu adevărat „Ozempic-ul naturii”?

Berberina este un alcaloid care se găsește în plante precum hidrastisul (goldenseal) și dracila indiană (turmeric de copac). Spre deosebire de Ozempic, aceasta nu are aceleași efecte, potrivit Lisei Kroon, farmacistă și doctor în farmacie la Universitatea din California, San Francisco.

„Cu siguranță, nu este «Ozempic-ul naturii» și nu funcționează la fel ca Ozempic, care este un medicament ce acționează asupra receptorilor GLP-1. Producătorii acestor suplimente creează pur și simplu o promovare exagerată pentru a atrage persoanele care caută o poțiune miraculoasă care să le ajute să slăbească”, a declarat Kroon.

Ozempic, un agonist al receptorilor GLP-1, ajută pancreasul să elibereze insulină atunci când glicemia este ridicată, contribuind astfel la scăderea nivelului de glucoză din sânge. Medicamentele care acționează asupra GLP-1 încetinesc și golirea stomacului, ceea ce poate reduce pofta de mâncare și poate favoriza pierderea în greutate.

„Berberina nu funcționează deloc în acest fel. Are un mecanism de acțiune complet diferit”, a explicat Kroon.

Berberina activează o enzimă numită protein-kinaza activată de AMP (AMPK), care poate contribui la reglarea metabolismului glucozei, la îmbunătățirea sensibilității la insulină și la influențarea nivelului glicemiei.

Deși popularitatea acestui supliment disponibil în farmacii a crescut recent datorită rețelelor sociale, berberina este folosită de secole, în special în medicina tradițională chineză și în medicina ayurvedică, a explicat Mir B. Ali, chirurg bariatric și director medical al MemorialCare Surgical Weight Loss Center din Orange Coast.

De fapt, medicii pot recomanda berberina persoanelor cu diabet pentru a contribui la scăderea glicemiei și a colesterolului.

„S-a demonstrat, de asemenea, că are anumite efecte antimicrobiene, ceea ce înseamnă că poate influența bacteriile intestinale normale”, a spus Ali.

Poate berberina să ajute la slăbit?

Deși berberina poate reduce glicemia și colesterolul, eficiența sa în ceea ce privește pierderea în greutate rămâne incertă, potrivit lui Ali. Nu există dovezi clare care să arate că berberina este echivalentă cu medicamentele GLP-1, precum Ozempic și Wegovy.

„S-a observat că poate avea un anumit efect asupra pierderii în greutate, însă acesta nu este comparabil cu cel al medicamentelor prescrise”, a adăugat Ali.

Există totuși câteva cercetări privind eficiența berberinei în cazul persoanelor care vor să slăbească sau care suferă de diabet. O meta-analiză care a inclus 27 de studii a arătat că suplimentul ar putea fi la fel de eficient ca anumite medicamente orale pentru diabet, precum metformina și glipizida, în ceea ce privește controlul glicemiei.

Un studiu de mici dimensiuni, realizat în 2012 și la care au participat șapte persoane cu obezitate, a constatat că participanții care au luat câte 500 de miligrame de berberină de trei ori pe zi, timp de 12 săptămâni, au slăbit în medie aproximativ 2,3 kilograme.

Mai recent, o analiză din 2020, care a inclus 12 studii, a sugerat că suplimentele cu berberină ar putea influența greutatea corporală, indicele de masă corporală (IMC) și grăsimea abdominală.

Sunt necesare mai multe cercetări pentru a stabili dacă berberina este cu adevărat eficientă pentru pierderea în greutate.

„Nu cred că berberina ar fi dăunătoare pentru majoritatea pacienților, însă eficiența sa în ceea ce privește slăbitul nu este încă suficient de clară. Consider că poate fi încercată ca supliment, alături de schimbările sănătoase ale stilului de viață și ale alimentației, dar nu vreau ca oamenii să creadă că este echivalentă cu medicamentele prescrise”, a spus Ali.

Poți consuma berberină în siguranță?

Unele persoane care folosesc berberină pot avea reacții adverse ușoare, printre care diaree, constipație, greață, balonare și alte probleme gastrointestinale.

„Berberina pare să fie sigură pentru adulți dacă este utilizată pe termen scurt. Totuși, efectele utilizării îndelungate nu au fost studiate, iar unele cercetări pe animale au semnalat reacții adverse grave în cazul administrării pe termen lung, precum mărirea ficatului sau a rinichilor, tremurături musculare și ulcere gastrice”, a declarat pentru Verywell Megan Hilbert, dietetician autorizat, specializat în nutriția pentru sănătatea intestinală la Top Nutrition Coaching.

Kroon a subliniat că este important să reții că aceste suplimente nu sunt reglementate de Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) și nu au fost studiate la scară largă.

„Medicamente precum Ozempic și Wegovy sunt reglementate de FDA și au fost studiate pe larg pentru indicații precum diabetul sau pierderea în greutate. În schimb, suplimentele alimentare precum berberina nu sunt reglementate de FDA. Nu recomand să urmezi acest trend și să crezi că berberina va acționa precum un medicament eliberat pe bază de rețetă, pentru că nu o va face. Ai putea ajunge să cheltuiești peste 50 de dolari fără să obții rezultatele dorite”, a explicat Kroon.

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