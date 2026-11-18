Cutremurul cu magnitudinea preliminară de 5,7, produs în noaptea de marți spre miercuri în zona seismică Vrancea, a fost resimțit și în Republica Moldova. În urma seismului, autoritățile de la Chișinău au activat mecanismul de raportare al Celulei de criză pentru monitorizarea situației.

Seismul s-a produs miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 02:48, în zona Vrancea din România. Mișcarea tectonică a fost resimțită și peste Prut, unde locuitorii din Republica Moldova au semnalat două zguduituri succesive. Autoritățile au început imediat colectarea informațiilor privind eventualele efecte ale cutremurului.

Celula de criză a fost activată

Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) a anunțat activarea mecanismului de raportare al Celulei de criză după cutremurul resimțit pe teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit instituției, măsura a fost luată pentru a facilita centralizarea informațiilor din teritoriu și evaluarea rapidă a situației. Autoritățile urmăresc eventualele consecințe ale seismului și mențin legătura cu instituțiile responsabile pentru gestionarea situațiilor de urgență.

Nu au fost raportate victime

Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat victime sau alte efecte majore provocate de cutremur. Instituțiile abilitate rămân însă în stare de pregătire și sunt gata să intervină dacă situația o va impune.

Seismul a fost resimțit în mai multe zone din Republica Moldova, unde oamenii au simțit două mișcări succesive ale pământului în timpul nopții.

Recomandări pentru populație

CNMC le recomandă cetățenilor să respecte regulile de siguranță în cazul producerii unui cutremur. Printre măsurile indicate se numără adăpostirea sub o masă solidă, păstrarea distanței față de ferestre, evitarea folosirii liftului și ocolirea clădirilor care ar putea fi avariate.

De asemenea, autoritățile îi îndeamnă pe oameni să urmărească informațiile transmise prin canalele oficiale și să apeleze numărul unic de urgență 112 doar în situații care necesită intervenția echipajelor specializate. În paralel, instituțiile competente continuă să monitorizeze situația și să evalueze eventualele efecte ale cutremurului produs în România.

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