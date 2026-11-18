Prezentatoarea și soțul afacerist, de origine norvegiană, au ajuns în centrul unui scandal de familie, cu acuzații grave, fiind necesară intervenția Poliției. Cea care a solicitat ajutorul este chiar Magda Pălimariu, care le-a povestit agenților că se simte în pericol, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecție! CANCAN.RO are detalii în exclusivitate.

Magda Pălimariu și afaceristul Ionuț Eriksen sunt căsătoriți din 2021 și au împreună un băiețel, Aksel. Prezentatoarea rubricii Meteo de la Pro TV a fost mereu discretă cu detaliile despre partenerul ei, inclusiv căsătoria a fost organizată în mare secret.

Deși Magda a vorbit de multe ori că relația lor este una la distanță, se pare că recent lucrurile au scăpat de sub control între cei doi, când s-au revăzut.

În urmă cu doar câteva zile a avut loc un episod total neașteptat când, după o ceartă conjugală, Magda a cerut ajutorul Poliției!

Se pare că situația a fost una destul de serioasă, întrucât a fost emis un ordin de protecție provizoriu. Măsură pe care Ionuț Ericksen a contestat-o la Judecătoria Buftea.

Căsnicia Magdei Pălimariu este în pericol

Magistrații vor decide mâine, pe 19 noiembrie, dacă Magda Pălimariu este într-adevăr în pericol, iar măsura dispusă împotriva lui va fi menținuță, sau vor admite contestația lui.

Ionuț Ericksen este un nume cu greutate în lumea afacerilor internaționale. Acesta este stabilit de mulți ani în Norvegia, udne ocupă inclusiv funcția de președinte al Camerei de Comerț Norvegiano-Române din Oslo. În trecut a făcut parte și din conducerea executivă a organizației camerelor de comerț ale Uniunii Europene din Norvegia.

Acesta deține un portofoliu spectaculos de afaceri în mai multe domenii, inclusiv industria serviciilor stomatologice.

După căsătorie cu Ericksen, Magda Pălimariu s-a mutat provizoriu în Norvegia, însă a a revenit în România. Într-un interviu acordat pentru emisiunea La Măruță, ea a dezvăluit câteva detalii despre soț.

„Este român, a făcut studiile aici, s-a mutat aici la 20 de ani. S-a născut la Iași, a plecat din țară la 16 ani, iar la 20 de ani a venit aici la facultate”, a povestit vedeta în cadrul emisiunii La Măruță de la Pro TV.

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