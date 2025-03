Cum a negociat Magda Pălimariu cu soțul ei revenirea la PRO TV: ”Mai stăm o săptămână și…” Aplică schema de Crăciun și pentru Paște

Magda Pălimariu, prezentatoarea rubricii “Vremea” de la Pro TV, recunoaște că negocierile cu soțul nu au mai avansat, însă lucrurile sunt în favoarea ei. Și asta pentru că, în ultima perioadă, Ionuț Eriksen și-a petrecut mai mult timp în București alături de ea și de fiul lor, Aksel, decât a stat în Norvegia, unde lucrează. Vedeta TV a povestit, pentru CANCAN.RO, că vor petrece Sărbătorile Pascale în Spania, aplicând aceeași schema ca și de Crăciun! Destinația aleasă are legătură cu preferințele băiețelului lor. Magda Pălimariu ne-a vorbit și despre relația cu soacra sa, explicând de ce mama soțului ei vine rar în București.

Magda Pălimariu este o fire organizată și nu pierde timp în trafic. Dacă după job mai are vreo filmare sau de mers la vreun eveniment, vedeta TV își gândește în avans ținutele și le ia cu ea, depozitându-le în mașină.

Magda Pălimariu: “Am ales o destinație la căldură, vom pleca în Marbella”

CANCAN.RO: Cât timp ai alocat pentru pregătiri înainte de acest eveniment?

Magda Pălimariu: Având în vedere că azi am fost oricum la știri, apoi am fost invitată și la un podcast, aș putea spune că mi-am alocat mai puțin timp decât de obicei. Am schimbat rochia, am mai retușat puțin machiajul, părul și am fost mai repede gata. M-am decis de ieri în ceea ce privește vestimentația, așa că n-a fost atât de de greu.

Citește și: Magda Pălimariu, secretul siluetei. Cum se menţine în formă vedeta de la ProTV

CANCAN.RO: Obișnuiești să ai în portbagaj outfit-uri de rezervă?

Magda Pălimariu: Obișnuiesc să am la mine mai multe outfit-uri, dar asta pentru că se întâmplă să nu mai ajung acasă între filmări, să am mai multe filmări în diverse locații și da, se poate să am anumite ținute.

CANCAN.RO: Ce face băiețelul? Cum vă descurcați cu grădinița?

Magda Pălimariu: Axel este foarte bine. Este într-o etapă superbă, dacă pot să spun așa. Explorează foarte mult, vorbește, leagă foarte multe fraze și îl ador în perioada asta.

CANCAN.RO: Ce planuri aveți pentru sărbătorile pascale sau lucrezi?

Magda Pălimariu: De data aceasta nu lucrez, am fost norocoasă. Și am ales o destinație la căldură, vom pleca în Marbella. Noi am mai fost și de Crăciun acolo. Ne place foarte mult locul și Axel se simte foarte bine acolo, așa că am ales aceeași destinație.

Magda Pălimariu: “Ionuț și-a petrecut mai mult timp aici decât în Norvegia în ultima vreme”

CANCAN.RO: Legat de negocierea aceea pe care o aveați voi la un moment dat despre cine se mută…la ce concluzii ați ajuns?

Magda Pălimariu: Momentan suntem tot așa. Acum e Ionuț aici, după care, după Marbella, mai stăm o săptămână și vom merge noi acolo și tot așa. Dar a stat, Ionuț și-a petrecut mai mult timp aici decât în Norvegia în ultima vreme.

CANCAN.RO: Cum este relația cu socrii? Cât de des îi vizitezi?

Magda Pălimariu: Noi nu mai avem ambii tați, așa că mai avem mamele. Ne vedem în limita posibilităților noastre, pentru că mama lui Ionuț nu poate să vină la București, îi este mai greu dat fiind faptul că este și mai în vârstă, dar ori de câte ori putem, mergem să o vizităm și vorbește cu cel mic pe cameră mereu. Mama a fost. Mama a venit cu nepoțelul meu de la Sibiu, tocmai am avut o vizită.

CANCAN.RO: În rest, mai studiezi ceva? Tu ești mereu preocupată să te perfecționezi într-un anumit domeniu.

Magda Pălimariu: Momentan am lăsat puțin lucrurile așa. Am terminat, am încheiat cu Masteratul de Securitate Globală, am început serviciul, m-am axat puțin pe treaba aceasta, apoi cu începerea grădiniței lui Axel și voi mai vedea pe parcurs.

Foto: Instagram

Citește și: Magda Pălimaru a trăit cea mai grea perioadă după ce a născut. Prezentatoarea de la Pro TV s-a confruntat cu depresia postnatală

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp