Magda Pălimaru a trăit cea mai grea perioadă după ce a născut. Prezentatoarea de la Pro TV s-a confruntat cu depresia postnatală

Magda Pălimariu (44 de ani) a născut anul trecut, în Norvegia, un băiețel superb, chiar de ziua ei de naștere, în data de 20 august. Vedeta a mărturisit atunci că nu putea să primească un cadou mai minunat de atât. Cu toate că micuțul a fost extrem de așteptat și de dorit, Prezentatoarea TV a trăit o perioadă foarte grea după ce l-a adus pe lume. Mai mult, s-a confruntat și cu depresia postnatală.

În anul 2016, Magda Pălimariu a trecut printr-un divorț dureros, dar a reușit, apoi, să își găsească fericirea în brațele lui Ionuț Eriksen, președintele Camerei de Comerț din Norvegia, și chiar a părăsit România pentru el. Cei doi s-au căsătorit în mare secret în luna august a anului 2021. Mai apoi, au devenit și părinții unui băiețel. Vedeta este o mănmică dedicată, dar nu a fost deloc ușor să facă față provocărilor.

Pe cât de fericită că a devenit mămică, pe atât de greu a fost să depășească perioada de după naștere. Magda Pălimariu s-a confruntat cu depresia postantală și a recunoscut că nu i-a fost deloc ușor sa față facă în primele luni de viață ale băiețelului său.

Prezentatoarea de la Pro TV a povestit și cum a schimbat-o rolul de mămică. Deși i-a fost greu să se obișnuiască, acum crede că i se potrivește perfect această postură. Mai mult, încearcă să aibă răbdare cu micuțul ei.

„Cred că mă descurc foarte bine ca mamă și mi se potrivește acest rol, pentru că mereu am iubit mult copiii și am învățat să mă port cu ei, având experiența nepoților, a verișorilor. Am mare grijă să nu mă panichez, să nu mă enervez. Chiar dacă sunt foarte obosită, încerc să am toată răbdarea din lume, pentru că Aksel are nevoie de liniștea și dragostea mea. Cât despre căzături, m-am mai relaxat.”, a adăugat vedeta.