Magda Pălimariu, secretul siluetei. Cum se menţine în formă vedeta de la ProTV

Magda Pălimariu, prezentatoarea rubricii Meteo de la postul de televiziune Pro TV, este una dintre cele mai sexy prezenţe de pe micile ecrane. Vedeta este apreciată de fanii săi pentru felul în care arată, iar din acest motiv, multe dintre doamnele şi domnişoarele care o urmăresc sunt curioase cum se întreţine. Recent, aceasta a dezvăluit care este secretul unei siluete de invidiat.

Magda Pălimariu are un trup de vis, dar cu toate acestea mărturiseşte că nu face prea multe sacrificii. Dacă în trecut ţinea multe diete, acum a renunţat la acestea şi nu îşi mai refuză poftele.

În cadrul unui interviu pentru okmagazine.ro, vedeta a dat mai multe detalii.

”Am renunţat la diete şi nici nu mă mai frustrez, interzicându-mi lucruri. Dacă am poftă de ceva dulce – mănânc. Dar cred că este foarte important să învăţăm să avem un echilibru alimentar, să ştim să gustăm (nu să ne săturăm) şi să introducem mişcarea în activitatea noastră. Eu, de exemplu, prefer să fac pilates, dar îmi place şi să dansez sau să fac plimbări lungi – aşa reuşesc să menţin şi greutatea”, a explicat magda Pălimariu.

Vedeta a recunoscut faptul că în adolescență a ținut diete care nu i-au făcut bine: ”Dar am trecut şi eu prin perioada adolescenţei când încercam să slăbesc cu diete care nu se potriveau organismului meu”.

În acelaşi timp, Magda Pălimariu a făcut câteva declaraţii şi despre operaţiile estetice. Nu este împotriva acestora, însă nu ar exagera cu schimbările: ”Nu sunt împotriva lor, ba chiar dacă pe cineva ajută să capete încredere în sine mi se pare o decizie bună. Personal, nu aş fi de acord cu lucruri exagerate. Nu am apelat la intervenţii estetice, însă nu spun nu pe viitor”.

Magda Pălimariu s-a căsătorit, fără petrecere de nuntă

Magda Pălimariu (42 de ani) s-a căsătorit pe 21 august 2021, însă a anulat petrecerea fastuoasă. Invitată în emisiunea „La Măruță”, prezentatoarea rubricii meteo a știrilor Pro TV a a povestit despre fericitul eveniment.

„Din cauza pandemiei, nu am a avut loc și petrecerea de nuntă, va urma. (…) Nu am avut emoții. Ne-am liniștit în ziua aceea, pentru că ne-am dorit atât de mult să se întâmple acest eveniment încât într-adevăr, în acea săptămână, au fost multe lucruri de rezolvat, alergătură, foarte, foarte multe, multă agitație”, a povestit Magda.

„Așadar, de ziua mea, pentru că a fost ziua mea cu o zi înainte, am tras linie, ne-am așezat la masă și am fost de acord amândoi să ne liniștim și să ne bucurăm de eveniment. Nu a fost cu emoții. A fost exact așa cum ne-am dorit amândoi. Am avut vreme superbă”, a continuat.

Sursă foto: Instagram