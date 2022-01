Loredana Chivu rămâne o bombă-sexy, chiar și cu câteva kilograme în plus! Fosta asistentă TV s-a îngrășat, dar nu din neglijență! În exclusivitate pentru CANCAN NEWS, blonda a vorbit despre acest subiect.

Totul are legătură cu problemele de sănătate care nu-i dau pace Loredanei Chivu!

„M-am îngrășat, dar nu acum, ci prin octombrie, când am ieșit din spital, când am mai avut și altă problemă de sănătate. Luasem câteva kilograme, dar, ceea ce nu știe lumea, și asta mă face iar să spun că oamenii sunt puțini ignoranți, înainte să-și dea cu părerea, este că eu am avut probleme reale de sănătate.

Am fost nevoită să mă îngraș, fără voia mea. Trebuia să mă îngraș pentru că am avut acele operații. Iar după aceea, când am avut permisiunea doctorului, am ținut regim, am făcut sport, în măsura în care pot să fac sport”, a povestit Loredana Chivu.

