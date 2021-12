Imagini rare! Cum arăta Loredana Chivu înainte să investească zeci de mii de euro în operații? Era șatenă și foarte slabă

Un utilizator TikTok a scos la iveală imgini rare cu fost asistentă TV. Iată cum arăta Loredana Chivu înainte să investească mii de euro în operații estetice.

Ca orice om, Loredana Chivu are un trecut și un istoric deloc de neglijat atunci când vine vorba de operațiile estetice pe care le-a făcut de-a lungul timpului. Fosta asistentă TV se prezintă impecabil, însă până să devină un model al femeii cu forme perfecte, Lore era o fată simplă, fără botox injectat, fără posterior tunat și lipsa implanturilor mamare era mai mult ca evidentă.

Loredana Chivu a investit mii de euro în operații estetice

Loredana Chivu a știut dintotdeauna unde vrea să ajungă și unde îi este locul. Înainte să-și facă apariția în fața camerelor de filmat, fosta asistentă TV a fost nevoită să facă multe sacrificii și să treacă printr-o serie de schimbări radicale. Imaginea din trecut nu are nici cea mai mică legătură cu ceea ce vedem astăzi. Slabă, cu sânii mici, șatenă și fără extensii, Lore era o fată simplă din mediul rural, dar cu aspirații mărețe.

Fosta asistentă a lui Dan Capatos nu avea cum să apară în fața camerelor de filmat fără mici îmbunătățiri. Loredana Chivu a trecut pragul cabinetului medicului estetician și a recunoscut că nu regretă nimic din tot ceea ce a schimbat, ba mai mult este mândră de noua mărime a cupei de la sutien:

“Arătam altfel (n.r.- la vârsta de 16 ani), trăsăturile sunt aceleași, dar consider că am evoluat în bine. Aveam nevoie de silicoane, buze, pentru că nu voiam să mă dau cu gloss întruna. Arată mai bine așa. Toate femeile fac schimbări dacă simt. Am trei intervenții la sâni, primele silicoane au fost un eșec total. Am trecut de la minus 1 la cupa C sau D, la capitolul ăsta stau bine. La buze am injecții, ale mele sunt permanente, nu trebuie să le refac periodic”, declara Loredana Chivu în urmă cu ceva timp.

Loredana Chivu a fost la un pas de moarte din cauza operațiilor estetice

Și-a pus implanturi mamare de patru ori, și-a operat nasul, cât despre posterior, Loredana Chivu a investit bani frumoși pentru a avea un posterior ca în reviste. Pe cât de mulți bani a cheltuit pentru imagina ei, pe atât de multe probleme a avut în urma intervențiilor. La 31 de ani, fosta asistentă TV a fost la un pas de moarte după o serie de probleme apărute în urma unei intervenții eșuate de injectare fesieră. Posteriorul bombat al vedetei a devenit amintire în cel mai scurt timp, iar calvarul avea să înceapă. A urmat, evident, un conflict între Loredana Chivu și clinica unde a făcut intervenția chirurgicală.

Conform mărturiilor făcute de o persoană din anturajul Loredanei Chivu, aceasta ar fi fost la un pas să plătească cu viața pentru “tuning-ul” pe care și l-a făcut la posterior:

“S-a chinuit cu 11 operații ca să își scoată AQUAfilling-ul, s-a infectat de multe ori. Încă se mai chinuie, pentru că e un proces lung, iar recuperarea se face și ea într-o perioadă mare de timp.

Ea a fost la un pas de moarte pe bune și încă se luptă. Nu a vrut să vorbească despre problema aceasta de sănătate, pentru că i-ar fi făcut mai rău pshic și mai sunt și oameni răi care s-ar fi bucurat de necazul ei”, ne-a declarat în exclusivitate apropiatul divei, sub protecția anonimatului.

