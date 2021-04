Loredana Chivu a intentat proces pentru posteriorul „topit”

Un apropiat al Loredanei Chivu a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre trauma de nedescris pe care fosta asistentă TV a trăit-o la scurt timp după ce “tuning-ul” pentru posterior s-a dovedit un eșec. Potrivit sursei noastre, voluptuoasa blondă i-a dat deja în judecată pe medicul care a operat-o și pe Valentin Burada, patronul clinicii de înfrumusețare. Mai mult, fosta asistentă TV încă nu a încheiat procesul de eliminare a AQUAfilling-ului care i-a fost injectat și este nevoită să stea cu pansamente speciale pe fese.

Din nefericire pentru fosta colegă a lui Dan Capatos, și recuperarea de după operația estetică nereușită va fi una destul de dificilă. De altfel, a mai subliniat amicul divei, aceasta nu a dorit să vorbească public despre problemele de sănătate, pentru că a fost profund afectată de tot ce i s-a întâmplat.

Loredana Chivu, 11 intervenții chirurgicale după posteriorul “topit”: “A fost la un pas de moarte”

Loredana Chivu ar fi fost la un pas să plătească cu viața pentru “tuning-ul” pe care și l-a făcut la posterior, conform dezvăluirilor făcute de o persoană din anturajul ei.

“S-a chinuit cu 11 operații ca să își scoată AQUAfilling-ul, s-a infectat de multe ori. Încă se mai chinuie, pentru că e un proces lung, iar recuperarea se face și ea într-o perioadă mare de timp.

Ea a fost la un pas de moarte pe bune și încă se luptă. Nu a vrut să vorbească despre problema aceasta de sănătate, pentru că i-ar fi făcut mai rău pshic și mai sunt și oameni răi care s-ar fi bucurat de necazul ei”, ne-a declarat în exclusivitate apropiatul divei, sub protecția anonimatului.

Ce daune le cere Loredana Chivu patronului clinicii și medicului care a operat-o

Sursa noastră ne-a mai povestit că Rachad Hassan, medicul care a realizat intervenția delicată a Loredanei Chivu, figurează și el în dosar. În plus, în calitate de pârât apare și societatea comercială patronată de Valentin Burada și la care au apelat mai multe vedete de la noi.

“Este în proces cu clinica la care s-a operat. Nu a primit nicio mașină de la oamenii pe care i-a dat în judecată, autoturismul și l-a cumpărat singură”, ne-a mai spus apropiatul divei.

Avocații Loredanei Chivu au depus dosarul la Judecătoria Sectorului 1 din București luna trecută, iar pretențiile civile formulate de celebra ex-asistentă TV nu sunt deloc de neglijat. Daunele morale cerute de celebra blondă în instanță se ridică la 300.000 de euro, în timp ce în dreptul despăgubirilor materiale solicitate figurează suma de 40.000 de lei.

Loredana Chivu, dependentă de operațiile estetice?!

Până la 31 de ani, Loredana Chivu “s-a tunat” de mai multe ori și “și-a sculptat” cu ajutorul bisturiului trupul atunci când și-a dorit. În urmă cu mai multe luni, blondina mărturisea că și-a pus implanturi mamare de patru ori și și-a operat nasul. Pe lângă aceste operații estetice, fosta asistentă a lui Dan Capatos a recunoscut că și-a făcut și mai multe injectări.

“Am o rinopastie, pentru că am fost obligată, am fost lovită când eram mică, nu putea să respir cu nara stângă. Am umblat şi la forma nasului. Am la sâni câteva operaţii pentru că am avut o problemă. În rest, am injectări. Cinci operaţii, patru la sâni, una la nas. Nu, nu am cercei în sâni”, a declarat blonda într-un interviu mai vechi.

