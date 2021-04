CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini șocante cu posteriorul proaspăt siliconat al Loredanei Chivu. Din păcate pentru fosta asistentă a lui Dan Capatos, intervenția a reprezentat un dezastru din toate punctele de vedere pentru că fesele ei, între timp, au “putrezit”. Vă dezvăluim, în continuare, cum a ajuns blondina în această situație și cu ce i-ar fi cumpărat tăcerea patronul clinicii unde a efectuat procedura.

La începutul anului 2019, Loredana Chivu și-a “renovat” posteriorul, printr-o intervenție de injectare fesieră. Din acel moment, fosta asistentă și-a prezentat “investiția” din toate unghiurile, cu fiecare ocazie. Totuși, dacă implanturile cu silicoane au termen de valabilitate de zeci de ani, altfel stă treaba când vine vorba de posterior. După câteva luni, el trebuie “upgradat”, ceea ce a făcut, recent, și blondina.

Medicul ar fi folosit substanțe ieftine

Potrivit surselor CANCAN.RO, Loredana Chivu a repetat procedura de injectare fesieră la o clinică privată din Capitală, vizitată, de-a lungul timpului, de multe vedete autohtone. Surse din zona medicală susțin că intervenția ar fi costat mai puțin față de prețul obișnuit de pe piață, lucru care, la început, i-ar fi convenit de minune ex-asistentei TV. Costul redus își are, însă, și o explicație logică.

Unul dintre medici ar fi folosit substanțe ieftine pentru a-i silicona posteriorul, motiv pentru care intervenția a fost sinonimă cu dezastrul. După ce i-au “putrezit” fesele, Loredana Chivu s-a dus la clinica unde a efectuat procedura pentru a primi explicații. Ar fi urmat o negociere dură cu proprietarul clinicii, iar vedeta, pentru a renunța la orice fel de pretenții, ar fi primit cadou o mașină. (VEZI ȘI: PRIETENELE LOREDANEI CHIVU, DECLARAȚII-BOMBĂ DESPRE DEPRESIA VEDETEI)

Prețul tăcerii: un Lamborghini Urus!

Din informațiile CANCAN.RO, ar fi vorba chiar de acel Lamborghini Urus pe care Loredana Chivu l-a prezentat, la finalul lunii martie, pe rețelele sociale drept “noua achiziție”. Bolidul valorează aproximativ 300.000 de euro și ar fi fost cumpărat de proprietarul clinicii prin compania lui, în leasing, plătind pentru el rate lunare. Însă patronul clinicii, ca să închidă totul cu fosta asistentă a lui Dan Capatos, i l-ar fi oferit blondinei.

Cum arată fesele “putrezite” ale blondinei

Detaliile incredibile au venit, recent, pe celebra adresă pont@cancan.ro, ca de altfel și două fotografii cu Loredana Chivu. Într-una dintre acestea se observă clar cum fesele vedetei au “putrezit”, posteriorul bombat din trecut al blondinei fiind în clipa de față doar o amintire. În prezent, fundul vedetei este, pur și simplu, sluțit de procedura de injectare fesieră la care a fost supus.

Cei prezenți la aceeași piscină cu Loredana Chivu, în special masculii, au rămas, cu siguranță, dezamăgiți de imaginea din fața lor. Blondina și-a văzut, însă, de treaba ei și s-a relaxat cum a știut mai bine în compania unei prietene. Ce-i drept, faptul că fesele au “putrezit” a fost “răscumpărat” într-o oarecare măsură, dacă ținem cont că vedeta s-ar fi ales cu un Lamborghini Urus nou-nouț.

Substanța ar fi băgat în spital mai multe paciente

Clinica unde Loredana Chivu a efectuat procedura este deținută de un om de afaceri, și nu de un medic, așa cum se întâmplă de obicei. Afaceristul a înființat o companie care oferă injectări și procedee estetice. El a angajat mai mulți medici care asigură astfel de servicii. Omul de afaceri nu ar avea însă obiceiul să promoveze doctorii, ci doar pe el însuși. Potrivit informațiilor CANCAN.RO, cu substanța care se injectează în fese ar fi probleme mari. Această procedură ar fi născut multe infectări și fistule care au necesitat intervenții chirurgicale complexe.

În general, pacientele au fost nevoite să meargă la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri pentru a se opera. Potrivit surselor noastre, substanța ar fi cehească și s-ar fi numit inițial Aquafilling, dar, din cauza anumitor probleme, producătorii i-ar schimbat numele în Los Deline. Momentan, ar fi neclar dacă substanța este aprobată, oficial, în România, ci doar folosită în virtutea faptului că Cehia este membru al UE.

Loredana Chivu, adepta operațiilor estetice

Până la 31 de ani, Loredana Chivu “s-a tunat” de mai multe ori și “și-a sculptat” cu ajutorul bisturiului trupul atunci când și-a dorit. În urmă cu mai multe luni, blondina mărturisea că și-a pus implanturi mamare de patru ori și și-a operat nasul. Pe lângă aceste operații estetice, fosta asistentă a lui Dan Capatos a recunoscut că și-a făcut și mai multe injectări.

“Am o rinopastie, pentru că am fost obligată, am fost lovită când eram mică, nu putea să respir cu nara stângă. Am umblat şi la forma nasului. Am la sâni câteva operaţii pentru că am avut o problemă. În rest, am injectări. Cinci operaţii, patru la sâni, una la nas. Nu, nu am cercei în sâni”, a mărturisit, la momentul respectiv, Loredana Chivu. (NU RATA: CUM ARATĂ LOREDANA CHIVU, DUPĂ CE A STAT PREA MULT LA SOARE ÎN DUBAI)