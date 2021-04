Loredana Chivu, primele reacții după ce s-a aflat că i-au “putrezit” fesele: “Visuri vechi” | FOTO

Loredana Chivu nu stă departe de social media, chiar dacă trece printr-o perioadă foarte delicată din viața ei – o operație estetică majoră nereușită! Astfel, fosta asistentă TV a avut câteva reacții pe IG Story, iar apropiații și fanii au înțeles că face tot posibilul să își păstreze mintea limpede și să nu aibă moralul la pământ.

Loredana Chivu, primele reacții după ce s-a aflat că i-au “putrezit” fesele

La câteva ore bune după ce v-am dezvăluit în exclusivitate imaginile șocante cu posteriorul “tunat” recent al blondei, aceasta a publicat mai multe filmulețe pe Instagram Stories. După cum puteți observa în colajul de mai jos, Loredana Chivu a desfăcut în fața internauților un cadou parfumat și, totodată, și-a etalat cele mai noi încălțări care au intrat în colecția ei din dressing.

“New home, old dreams (n.r.: Casă nouă, visuri vechi)❤️” și “#homesweethome (n.r.: #CasăDulceCasă)” sunt cele două mesaje pe care le-a scris înainte să publice anumite înregistrări.

Unii dintre fani s-au grăbit să o felicite pentru noua locuință, alții nu sunt convinși, deocamdată, că fosta colegă a lui Dan Capatos și-ar fi cumpărat o nouă casă. Iar faptul că nu a spus nimic despre posteriorul “putrezit” în urma unei intervenții estetice i-a făcut pe mulți să înțeleagă faptul că nu este pregătită să vorbească despre acest subiect teribil. Totul s-a întâmplat după ce medicul care a realizat operația ar fi folosit substanțe ieftine și, potrivit surselor noastre, Loredana Chivu nu este singura clientă a clinicii care a trecut printr-o astfel de traumă.

Loredana Chivu, dependentă de operațiile estetice

Până la 31 de ani, Loredana Chivu “s-a tunat” de mai multe ori și “și-a sculptat” cu ajutorul bisturiului trupul atunci când și-a dorit. În urmă cu mai multe luni, blondina mărturisea că și-a pus implanturi mamare de patru ori și și-a operat nasul. Pe lângă aceste operații estetice, fosta asistentă a lui Dan Capatos a recunoscut că și-a făcut și mai multe injectări.

“Am o rinopastie, pentru că am fost obligată, am fost lovită când eram mică, nu putea să respir cu nara stângă. Am umblat şi la forma nasului. Am la sâni câteva operaţii pentru că am avut o problemă. În rest, am injectări. Cinci operaţii, patru la sâni, una la nas. Nu, nu am cercei în sâni”, a declarat blonda într-un interviu mai vechi.

