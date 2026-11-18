Un caz care a ținut o familie în incertitudine timp de șapte ani s-a încheiat cu o revedere emoționantă, după ce un bărbat originar din Republica Moldova a fost identificat în Italia. Ilie Graur, în vârstă de aproximativ 33 de ani, dispăruse în 2019, iar de atunci mama și fratele său au încercat neîncetat să afle unde se află și ce s-a întâmplat cu el. După o perioadă lungă în care nu au avut nicio informație concretă, cei doi au reușit să îl găsească în Napoli, cu ajutorul unor oameni care l-au observat pe stradă și au încercat să îi afle identitatea.

Povestea bărbatului a ajuns în atenția publicului după ce o femeie din Italia a publicat pe Facebook o fotografie cu acesta, în speranța că cineva îl va recunoaște. În cartier, oamenii îl știau drept „Giuliano”, însă nimeni nu părea să cunoască adevăratul său nume sau să știe de unde venise. Fotografia distribuită pe rețelele sociale a devenit, în cele din urmă, un indiciu important pentru cei care încercau să îl identifice.

Ilie dispăruse în 2019, iar familia nu mai știa nimic despre el

Ilie Graur este originar din raionul Cantemir, Republica Moldova. Înainte de dispariție, acesta ajunsese inclusiv pe scena concursului „Moldova Are Talent”, în 2014, unde a prezentat un număr de iluzionism. În anii care au urmat, viața sa a continuat în străinătate, însă în 2019 a plecat fără să ofere familiei informații despre destinația sa sau despre motivele pentru care a ales să nu mai păstreze legătura cu apropiații.

Potrivit informațiilor relatate de Ziarul de Gardă, bărbatul și-ar fi lăsat bunurile în Irlanda, țara în care se afla la acel moment, iar dispariția sa a determinat familia să solicite ajutorul poliției. Au urmat căutări și încercări de a obține informații prin intermediul autorităților, însă răspunsurile primite nu au reușit să clarifice situația.

La un moment dat, rudele au fost informate că Ilie ar fi fost identificat în Berlin, Germania. Vestea le-a oferit un posibil punct de plecare, dar nu a fost suficientă pentru a-l găsi și a lua legătura cu el. După acel episod, familia a rămas din nou fără informații, iar trecerea anilor a făcut ca situația să devină tot mai dificilă.

Fratele său l-a recunoscut după voce, la telefon

Povestea lui Ilie a fost prezentată pe 11 noiembrie 2026 în cadrul emisiunii italiene „Chi l’ha visto?”, difuzată de Rai 3 și dedicată cazurilor de persoane dispărute și identificării celor care nu mai au contact cu familiile lor. Apariția cazului în emisiune a contribuit la răspândirea informațiilor, iar familia bărbatului a reușit să afle că acesta se afla în Napoli.

Fratele lui Ilie, care locuia în Irlanda, a luat legătura cu persoanele implicate în identificarea sa și a trimis fotografii pentru a confirma că este vorba despre membrul familiei pe care îl căuta de ani întregi. Momentul decisiv a venit în timpul unui apel telefonic, când cei doi au putut să vorbească din nou după o perioadă de șapte ani.

Recunoașterea vocii a fost suficientă pentru ca fratele să își dea seama că îl avea, în sfârșit, la telefon pe Ilie. După confirmarea identității, familia a început să organizeze călătoria spre Italia, cu scopul de a ajunge cât mai repede la el.

Mama și fratele au plecat din Irlanda pentru a-l aduce acasă

Mama și fratele lui Ilie au pornit din Irlanda, au zburat până la Roma, iar de acolo au continuat călătoria cu trenul spre Napoli. După ani de căutări, speranțe și lipsa unor răspunsuri, cei doi au ajuns la spitalul unde se afla bărbatul și au putut să îl revadă.

Reîntâlnirea a fost momentul în care familia a reușit să se apropie din nou, după o perioadă în care nu știa dacă Ilie este în siguranță sau dacă va mai avea vreodată ocazia să îl găsească. Bărbatul a fost vizibil emoționat de întâlnire, iar mama și fratele său au avut posibilitatea să îl îmbrățișeze și să fie din nou alături de el.

După ce au reușit să se reunească, cei trei au început să pregătească întoarcerea în Republica Moldova. Planul era să plece împreună din Italia, pentru ca Ilie să ajungă din nou acasă, alături de familie, după șapte ani în care a fost departe de cei dragi.

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