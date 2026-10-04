Alertă în România! Violeta Maria, o mamă de 21 de ani, și cei doi copii ai săi au dispărut. Oamenii legii îi caută de 4 zile

Alertă în România! Violeta Maria, o mamă de 21 de ani, și cei doi copii ai săi au dispărut. Oamenii legii îi caută de 4 zile
Violeta și cei doi copii ai săi au dispărut
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Este alertă în Olt! Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unei tinere în vârstă de 21 de ani. Aceasta și cei doi copii ai săi sunt de negăsit de patru zile. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care o văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Rurală Coteana au fost sesizați în data de 30 septembrie 2026, în jurul orei 18:45, cu privire la dispariția unei tinere de 21 de ani și a celor doi copii ai săi, în vârstă de 7, respectiv 4 ani.

Sfranciog Violeta Maria și cei doi copii ai săi au plecat de la domiciliul din comuna Izvoarele, județul Olt, și nu au mai revenit până în prezent. Îngrijorați, apropiații au dat alarma, iar oamenii legii au demarat căutările.

Potrivit informațiilor oferite, semnalmentele Violetei Maria Sfranciog sunt: înălțime – 1,65 metri, păr roșcat și ochi verzi. Ca semn particular, polițiștii menționează existența unui tatuaj pe antebrațul stâng.

La momentul dispariției, Violeta purta un tricou negru, blugi scurți de culoare albastră și adidași verzi cu inserții albe.

Violeta și cei doi copii ai său au dispărut /Foto: Poliția Română

Oamenii legii au cerut sprijinul populației pentru identificarea tinerei și a celor doi copii. Orice persoană ce deține informații care ar putea contribui la găsirea acestora este rugată să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

Ce trebuie să faci dacă o vezi pe Sfranciog Violeta Maria. Este lege

Cine o vede pe Sfranciog Violeta Maria este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

 

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